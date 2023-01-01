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Ходячий замок
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Hauru no ugoku shiro / Howl's Moving Castle
Ходячий замок
2004 / Япония
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8.9
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207
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
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