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«Ходячий замок» – уже четвёртый полнометражный фильм великого Хаяо Миядзаки, выпущенный в повторный прокат кинокомпанией «Пионер». До этого были «Унесённые призраками», «Навсикая из долины ветров» и «Принцесса Мононоке», впереди – ещё 13 фильмов анимационной студии «Гибли», которую возглавляет режиссёр. Миядзаки не раз говорил, что хочет уйти из большого кино, перерывы между его фильмами в последние годы…