«Ходячий замок» – уже четвёртый полнометражный фильм великого Хаяо Миядзаки, выпущенный в повторный прокат кинокомпанией «Пионер». До этого были «Унесённые призраками», «Навсикая из долины ветров» и «Принцесса Мононоке», впереди – ещё 13 фильмов анимационной студии «Гибли», которую возглавляет режиссёр. Миядзаки не раз говорил, что хочет уйти из большого кино, перерывы между его фильмами в последние годы…
Мононокэ химэ - Принцесса мононокэ
Очень забавный добрый с интересным сюжетом, а главное необычный и непредсказуемый как все Японские мультики.
Единственное, что не понравилось дык это перевод в кинотеатре весь мультфильм одним мужским голосом.
Я лично считаю что анимЭ - это такие плохо-рисованные цветные мультики с тупыми сюжетами которые тошно смотреть но которые популярны там где всё очень тонко. Нам-то они зачем - пусть лучше фильмы снимают - вот против них ничего не имею. Я как увидел аннотацию так меня просто вывернуло. Всегда выключал телевизор когда видел нечто подобное.
Вы не правы. Японские мультики это нечто особенное не на, что непохожее творчество. С абсолютно оригинальной и используемой из покон веков анимацией характерной только для них и не использующей компьютерной графики. В котором, практически невозможно предсказать развитие сюжета и в них присутствует оригинальный юмор. Не надо только сравнивать данное произведение с так называемым аниме которое крутят на МТВ или всякими детскими мульт сериалами.
Данное произведение абсолютно не подходит для просмотра детей ибо они его просто не поймут.
Ходячий замок видел по TV, понравилось. Но в книжке о любви интересней написано.
Узнавайте информацию, а потом пишите, ибо глупо выглядит. + мультфильм действительно стоящий, приятная глазу картинка и легкий сюжет, не забывайте, что там рейтинг 6+ и, в основном, он на детскую аудиторию нацелен.
Я его в лет 8 первый раз увидела, мне 20 уже, и он остается таким же замечательным.
На вкус и цвет конечно, но ни на "Волшебника изумрудного города", ни на "Избушку из курьих ножках", а тем более на что-то другое он не похож.
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