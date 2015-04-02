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Ходячий замок Ходячий замок
Киноафиша Фильмы Ходячий замок Отзывы о фильме «Ходячий замок»
Hauru no ugoku shiro / Howl's Moving Castle Ходячий замок 2004 / Япония
9.0 Оцените
202 голоса Рейтинг IMDb: 8.2
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Отзывы о фильме «Ходячий замок»

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Наша рецензия

«Ходячий замок» –  уже четвёртый полнометражный фильм великого Хаяо Миядзаки, выпущенный в повторный прокат кинокомпанией «Пионер». До этого были «Унесённые призраками», «Навсикая из долины ветров» и «Принцесса Мононоке», впереди – ещё 13 фильмов анимационной студии «Гибли», которую возглавляет режиссёр. Миядзаки не раз говорил, что хочет уйти из большого кино, перерывы между его фильмами в последние годы…

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q 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение nyar от 18/07/2005 - 00:15:49


Мононокэ химэ - Принцесса мононокэ
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Sunsmile 2 апреля 2015, 12:51
Чой то я не пойму. Премьера шагающего замнка должна была быть у нас в конце августа начале сентября. Я даже видела на этом самом сайте объяву в разделе премьеры. И где оно? Все анонсы исчезли, а эта тема почему то висит среди "вышедшие из проката" какой блин вышедший если его еще не показывали ни в одном кинотеатре кроме дома кино?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BOSS 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел сегодня мульт!!! Сразу скажу я не поклонник аниме, но мульт хороший.

Очень забавный добрый с интересным сюжетом, а главное необычный и непредсказуемый как все Японские мультики.

Единственное, что не понравилось дык это перевод в кинотеатре весь мультфильм одним мужским голосом.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BOSS 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 06/01/2006 - 03:04:44):Re: Ходячий замок (06 января 2006 03:04:44)





Я лично считаю что анимЭ - это такие плохо-рисованные цветные мультики с тупыми сюжетами которые тошно смотреть но которые популярны там где всё очень тонко. Нам-то они зачем - пусть лучше фильмы снимают - вот против них ничего не имею. Я как увидел аннотацию так меня просто вывернуло. Всегда выключал телевизор когда видел нечто подобное.





Вы не правы. Японские мультики это нечто особенное не на, что непохожее творчество. С абсолютно оригинальной и используемой из покон веков анимацией характерной только для них и не использующей компьютерной графики. В котором, практически невозможно предсказать развитие сюжета и в них присутствует оригинальный юмор. Не надо только сравнивать данное произведение с так называемым аниме которое крутят на МТВ или всякими детскими мульт сериалами.

Данное произведение абсолютно не подходит для просмотра детей ибо они его просто не поймут.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mumr 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Queenie от 17/01/2006 - 10:27:11


Ходячий замок видел по TV, понравилось. Но в книжке о любви интересней написано.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Сергей Прохоров 1 декабря 2019, 13:35
в ответ на сообщение BOSS от 2 апреля 2015, 12:51
Вот когда люди читают такие неграмотно написанные отзывы(пусть даже и положительные) у них создаётся впечатление,что аниме смотрят недоучившиеся в школе балбесы.Пишите грамотно и ваше мнение будут воспринимать всерьёз.
1 декабря 2019, 13:35 Ответить
dd-melekes 14 декабря 2019, 16:43
Мульт 2004 г.,а премьера только сейчас. Я его раз 50 уже смотрел.Очень нравится. Он и в инете есть.Удивительно что его будут в кинотеатре показывать.
14 декабря 2019, 16:43 Ответить
Константин \ 31 декабря 2019, 11:43
Почему поднялся шум из-за этого мультфильма?
31 декабря 2019, 11:43 Ответить
Алёна Корса 1 января 2020, 12:36
Оценка
Не понимаю ажиотажа вокруг этого мультика, это просто мультфильм, японец своровал идею нашей старой доброй избушки на курьих ножках, что-то из Волшебника изумрудного города, из других сказок, слепил всё воедино....ну и получилось что получилось, сиотрела один раз лет 5 назад, идти на него в кино или просто пересматривать нет ни малейшего желания...
1 января 2020, 12:36 Ответить
Йоу Йоу 14 января 2020, 07:13
в ответ на сообщение Алёна Корса от 1 января 2020, 12:36
Ну вы не только ажиотажа не понимаете, вы искусство не понимаете:)
14 января 2020, 07:13 Ответить
Йоу Йоу 14 января 2020, 07:14
в ответ на сообщение dd-melekes от 14 декабря 2019, 16:43
Это не премьера, а просто показ старого фильма
14 января 2020, 07:14 Ответить
Лера Кузюрина 14 января 2022, 18:45
в ответ на сообщение Алёна Корса от 1 января 2020, 12:36
Оценка
Девушка, вы бы для начала узнали что и откуда, а потом уже что-то писали. Этот, как вы выразились, японец, очень уважаемый в мире режиссёр. А насчет "своровал", так мультфильм по книге снят, а не им придуман.
Узнавайте информацию, а потом пишите, ибо глупо выглядит. + мультфильм действительно стоящий, приятная глазу картинка и легкий сюжет, не забывайте, что там рейтинг 6+ и, в основном, он на детскую аудиторию нацелен.
Я его в лет 8 первый раз увидела, мне 20 уже, и он остается таким же замечательным.
На вкус и цвет конечно, но ни на "Волшебника изумрудного города", ни на "Избушку из курьих ножках", а тем более на что-то другое он не похож.
14 января 2022, 18:45 Ответить
dimabas5 16 января 2022, 23:55
Оценка
Топ!!!
16 января 2022, 23:55 Ответить
bolicgala 19 января 2022, 16:28
Оценка
Это лучший мультик, после \"Унесённые призраками\".
19 января 2022, 16:28 Ответить
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