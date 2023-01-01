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Ходячий замок Ходячий замок
Киноафиша Фильмы Ходячий замок Ходячий замок, 2004: актеры и роли
Hauru no ugoku shiro / Howl's Moving Castle Ходячий замок 2004 / Япония
8.6 Оцените
208 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Ходячий замок, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хаяо Миядзаки Хаяо Миядзаки Hayao Miyazaki
В ролях
Тиэко Байсё Тиэко Байсё Chieko Baisho Такуя Кимура Такуя Кимура Takuya Kimura Акихиро Мива Акихиро Мива Akihiro Miwa Тацуя Гасюин Тацуя Гасюин Tatsuya Gashuin Рюносукэ Камики Рюносукэ Камики Ryunosuke Kamiki
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