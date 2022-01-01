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Небесный замок Лапута Небесный замок Лапута
Киноафиша Фильмы Небесный замок Лапута Небесный замок Лапута, 1986: актеры и роли
Tenkû no shiro Rapyuta / Castle in the Sky Небесный замок Лапута 1986 / Япония
8.1 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Небесный замок Лапута, 1986: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Хаяо Миядзаки Хаяо Миядзаки Hayao Miyazaki
В ролях
Кэйко Ёкодзава Keiko Yokozawa Маюми Танака Mayumi Tanaka Но Тэрада Котоэ Хацуй Итиро Нагай Фудзио Токита Fujio Tokita Сукэкиё Камэяма Такадзо Камияма Ёсито Ясухара Yoshito Yasuhara Хироси Ито Hiroshi Itō Рюдзи Сайкати Мэгуми Хаясибара Мэгуми Хаясибара Megumi Hayashibara Анна Паукин
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