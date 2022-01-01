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Небесный замок Лапута
Небесный замок Лапута, 1986: актеры и роли
Tenkû no shiro Rapyuta / Castle in the Sky
Небесный замок Лапута
1986 / Япония
Трейлер
8.1
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39
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Небесный замок Лапута, 1986: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Хаяо Миядзаки
Hayao Miyazaki
В ролях
Кэйко Ёкодзава
Keiko Yokozawa
Маюми Танака
Mayumi Tanaka
Но Тэрада
Котоэ Хацуй
Итиро Нагай
Фудзио Токита
Fujio Tokita
Сукэкиё Камэяма
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Yoshito Yasuhara
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