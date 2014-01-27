Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Итиро Нагай
Киноафиша
Персоны
Итиро Нагай
Итиро Нагай
Дата рождения
10 мая 1931
Возраст
82 года
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
27 января 2014
Карьера
Актер
Популярные фильмы
8.1
Небесный замок Лапута
(1986)
Билеты
7.9
Навсикая из долины Ветров
(1984)
Билеты
7.3
Еще вчера
(1991)
Фильмография Итиро Нагай
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Приключения
Семейный
Сказка
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
1991
1987
1986
1984
1969
1960
Все
6
Фильмы
5
Сериалы
1
Актер
6
7.3
Еще вчера
Omohide poro poro / Only Yesterday
анимация, драма, аниме
1991, Япония
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть в
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.7
Город чудищ
Yôjû toshi
боевик, анимация, фэнтези, аниме
1987, Япония
8.1
Небесный замок Лапута
Tenkû no shiro Rapyuta / Castle in the Sky
сказка, анимация, семейный, приключения, аниме
1986, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
7.9
Навсикая из долины Ветров
Kaze no tani no Naushika / Nausicaä of the Valley of the Winds
фантастика, аниме , приключения, драма, анимация
1984, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
Садзаэ-сан
аниме , комедия
1969, Япония
6.9
Захоронение Солнца
Taiyô no hakaba
криминал, драма
1960, Япония
Смех — смехом, а статья была бы настоящая: что ожидало героев комедии «Самогонщики» по закону в разные годы
Что за коробку Люда привезла на дачу к Хмырю, Косому и Васе: тайна кадра из «Джентльменов удачи» раскрыта
«Метод исключения» взорвал Rotten Tomatoes: 100% свежести, звезда «Игры в кальмара» и статус лучшего фильма года
Попросили ИИ найти замену «Ментовским войнам»: за минуту назвал хит от HBO, британскую драму и сомнительное французское аниме
Вдова Булгакова кричала из-за этого ляпа в «Мастере и Маргарите»: 3 версии, куда пропала Гелла в финале
Зал аплодировал стоя 14 минут, актеры плакали: новый фильм Netflix произвел фурор в Венеции, но на RT ему дали лишь 76% cвежести
На съемках «Афони» случился курьез, о котором старались молчать: один из актеров внезапно исчез — развязка истории достойна отдельного фильма
Смог ли герой выбраться из петли? Концовка нового хоррора «Выход №8» оставила массу вопросов — и счастливого финала там точно нет
«Эх ты, коза…»: кого из актрис СССР так назвал Михалков — знатоки «Что? Где? Когда?» поняли не сразу, а вы? (тест)
Поймут только евреи: самую хитрую провокацию Ланды Тарантино в «Бесславных ублюдках» прятал у всех не виду
«Страшный удар»: Боярский увел роль д’Артаньяна из-под носа у другого великого актера — и режиссер дорого за это заплатил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667