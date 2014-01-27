Итиро Нагай

Смех — смехом, а статья была бы настоящая: что ожидало героев комедии «Самогонщики» по закону в разные годы

Что за коробку Люда привезла на дачу к Хмырю, Косому и Васе: тайна кадра из «Джентльменов удачи» раскрыта

«Метод исключения» взорвал Rotten Tomatoes: 100% свежести, звезда «Игры в кальмара» и статус лучшего фильма года

Попросили ИИ найти замену «Ментовским войнам»: за минуту назвал хит от HBO, британскую драму и сомнительное французское аниме

Вдова Булгакова кричала из-за этого ляпа в «Мастере и Маргарите»: 3 версии, куда пропала Гелла в финале

Зал аплодировал стоя 14 минут, актеры плакали: новый фильм Netflix произвел фурор в Венеции, но на RT ему дали лишь 76% cвежести

На съемках «Афони» случился курьез, о котором старались молчать: один из актеров внезапно исчез — развязка истории достойна отдельного фильма

Смог ли герой выбраться из петли? Концовка нового хоррора «Выход №8» оставила массу вопросов — и счастливого финала там точно нет

«Эх ты, коза…»: кого из актрис СССР так назвал Михалков — знатоки «Что? Где? Когда?» поняли не сразу, а вы? (тест)

Поймут только евреи: самую хитрую провокацию Ланды Тарантино в «Бесславных ублюдках» прятал у всех не виду