О персоне
Фильмография
Котоэ Хацуи
Kotoe Hatsui
Котоэ Хацуи
Kotoe Hatsui
Дата рождения
8 января 1929
Возраст
61 год
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
21 сентября 1990
Место рождения
Иокогама, Япония
Популярные фильмы
8.1
Небесный замок Лапута
(1986)
Билеты
6.9
Живи сегодня, умри завтра
(1970)
Фильмография Котоэ Хацуи
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Драма
Приключения
Семейный
Сказка
Год
Все
1986
1970
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
8.1
Небесный замок Лапута
Tenkû no shiro Rapyuta / Castle in the Sky
сказка, анимация, семейный, приключения, аниме
1986, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
6.9
Живи сегодня, умри завтра
Hadaka no Jukyu-sai
драма
1970, Япония
