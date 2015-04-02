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Небесный замок Лапута
Отзывы о мультфильме «Небесный замок Лапута»
Tenkû no shiro Rapyuta / Castle in the Sky
Небесный замок Лапута
1986 / Япония
Трейлер
8.0
Оцените
43
голоса
Рейтинг IMDb: 8
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tman
2 апреля 2015, 12:51
фильм суперский!! смарел дома в дубляже!
а в кино оригинал с сабами будет? обязательно схожу, приобщу друзей/подруг)
всякие механизмы в этом фильме, летательные аппараты просто обожаю)
2 апреля 2015, 12:51
1
0
Ответить
Проксимо
2 апреля 2015, 12:51
В Родине показывали "Небесный замок Лапута" с русским дубляжем!
Дубляж отличный. Весело.
Так же надеюсь что и "Мой сосед Тоторо" будет на высшем уровне (по дубляжу)
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
User
31 августа 2021, 13:48
Отличный фильм!
31 августа 2021, 13:48
0
0
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User
17 сентября 2021, 11:18
в ответ на сообщение
tman от 2 апреля 2015, 12:51
👌🏻
17 сентября 2021, 11:18
0
0
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а в кино оригинал с сабами будет? обязательно схожу, приобщу друзей/подруг)
всякие механизмы в этом фильме, летательные аппараты просто обожаю)
Дубляж отличный. Весело.
Так же надеюсь что и "Мой сосед Тоторо" будет на высшем уровне (по дубляжу)
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