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Небесный замок Лапута Небесный замок Лапута
Киноафиша Фильмы Небесный замок Лапута Отзывы о мультфильме «Небесный замок Лапута»
Tenkû no shiro Rapyuta / Castle in the Sky Небесный замок Лапута 1986 / Япония
8.0 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 8
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Отзывы о мультфильме «Небесный замок Лапута»

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tman 2 апреля 2015, 12:51
фильм суперский!! смарел дома в дубляже!

а в кино оригинал с сабами будет? обязательно схожу, приобщу друзей/подруг)

всякие механизмы в этом фильме, летательные аппараты просто обожаю)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Проксимо 2 апреля 2015, 12:51
В Родине показывали "Небесный замок Лапута" с русским дубляжем!

Дубляж отличный. Весело.

Так же надеюсь что и "Мой сосед Тоторо" будет на высшем уровне (по дубляжу)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
User 31 августа 2021, 13:48
Отличный фильм!
31 августа 2021, 13:48 Ответить
User 17 сентября 2021, 11:18
в ответ на сообщение tman от 2 апреля 2015, 12:51
👌🏻
17 сентября 2021, 11:18 Ответить
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