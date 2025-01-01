Меню
Кэйко Ёкодзава
Кэйко Ёкодзава Keiko Yokozawa
Кэйко Ёкодзава

Кэйко Ёкодзава

Keiko Yokozawa

Дата рождения
2 сентября 1952
Возраст
73 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Рост
152 см

Популярные фильмы

Небесный замок Лапута 8.1
Небесный замок Лапута (1986)

Фильмография Кэйко Ёкодзава

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Актриса 1
Небесный замок Лапута 8.1
Небесный замок Лапута Tenkû no shiro Rapyuta / Castle in the Sky
сказка, анимация, семейный, приключения, аниме 1986, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
