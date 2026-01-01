Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Маюми Танака
Mayumi Tanaka
Маюми Танака
Маюми Танака
Mayumi Tanaka
Дата рождения
15 января 1955
Возраст
71 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Токио, Япония
Рост
148 см
Актерское амплуа
Актер озвучки, Герой боевиков, Путешественник
Популярные фильмы
9.2
Ван-Пис
(1999)
8.6
Дандадан
(2024)
8.4
Дандадан: Злой глаз
(2025)
Фильмография Маюми Танака
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Боевик
Комедия
Приключения
Семейный
Сказка
Фэнтези
Год
Все
2025
2024
2022
2013
1999
1986
Все
8
Фильмы
6
Сериалы
2
Актриса
8
8.4
Дандадан: Злой глаз
Dan Da Dan: Evil Eye
анимация
2025, Япония
Смотреть трейлер
Рецензия
8.6
Дандадан
аниме
2024, Япония
8.2
Дандадан: Первый контакт
Dan Da Dan: First Encounter
боевик, анимация, комедия
2024, Япония
7.4
Драконий жемчуг: Супер — супергерой
Doragon boru supa supa hiro
боевик, приключения, анимация, аниме
2022, Япония
7.7
Ван-Пис: Красный
One Piece Film: Red
боевик, приключения, анимация, аниме
2022, Япония
7.1
Драконий жемчуг: Битва Богов
Doragon Bôru Zetto Kami to Kami
боевик, приключения, анимация
2013, Япония
9.2
Ван-Пис
боевик, приключения, аниме , фэнтези
1999, Япония
8.1
Небесный замок Лапута
Tenkû no shiro Rapyuta / Castle in the Sky
сказка, анимация, семейный, приключения, аниме
1986, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
