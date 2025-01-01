Меню
О персоне
Фильмография
Ёсито Ясухара
Yoshito Yasuhara
Ёсито Ясухара
Ёсито Ясухара
Yoshito Yasuhara
Дата рождения
17 ноября 1949
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Популярные фильмы
8.1
Небесный замок Лапута
(1986)
Билеты
Фильмография Ёсито Ясухара
8.1
Небесный замок Лапута
Tenkû no shiro Rapyuta / Castle in the Sky
сказка, анимация, семейный, приключения, аниме
1986, Япония
