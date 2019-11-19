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Лу Ферриньо
Лу Ферриньо
Lou Ferrigno
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Лу Ферриньо
Lou Ferrigno
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Дата рождения
9 ноября 1952
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Биография Лу Ферриньо
Родился 9 ноября 1952 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Лу Ферриньо
Игрища престолов
комедия
2019, США
2.0
Мгновенная смерть
боевик
2017, Великобритания
4.0
Мстители
боевик
2012, США
8.0
Невероятный Халк
боевик
2008, США
7.0
Синдбад: Легенда семи морей
приключения, фэнтези
1989, Италия / США
4.0
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Великан в модном кардигане, делающий селфи с детьми, совсем не похож на зеленого монстра, чей лексикон состоял лишь из слов «Халк бить» и «Халк ломать».
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19 ноября 2019 18:04
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