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Лу Ферриньо

Lou Ferrigno
Лу Ферриньо
Лу Ферриньо Lou Ferrigno
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Дата рождения
9 ноября 1952
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Биография Лу Ферриньо

Родился 9 ноября 1952 года. Бруклин, Нью-Йорк, США. 

Фильмография Лу Ферриньо
Игрища престолов
Игрища престолов
комедия 2019, США
2.0
Мгновенная смерть
Мгновенная смерть
боевик 2017, Великобритания
4.0
Мстители
Мстители
боевик 2012, США
8.0
Невероятный Халк
Невероятный Халк
боевик 2008, США
7.0
Синдбад: Легенда семи морей
Синдбад: Легенда семи морей
приключения, фэнтези 1989, Италия / США
4.0
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«Всё дело в Disney»: Лу Ферриньо раскритиковал Умного Халка из «Мстителей: Финал» Великан в модном кардигане, делающий селфи с детьми, совсем не похож на зеленого монстра, чей лексикон состоял лишь из слов «Халк бить» и «Халк ломать».
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19 ноября 2019 18:04
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