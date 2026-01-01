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Лу Ферриньо
Lou Ferrigno
Киноафиша
Персоны
Лу Ферриньо
Лу Ферриньо
Lou Ferrigno
Дата рождения
9 ноября 1952
Возраст
73 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Рост
193 см
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Комедийный актёр
,
Путешественник
Биография Лу Ферриньо
Родился 9 ноября 1952 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Лу Ферриньо
8.5
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драма, биография, мини-сериал
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