Всего 8 серий, а пролетели как одна: детективного триллера с такой развязкой я еще не встречала

11,6 млн просмотров и море умиления: у «Маши и Медведя» есть идеальная серия ко Дню всех влюбленных (видео)

Ghibli больше не №1: в Японии теперь новый кумир — аниме, которое потопило «Унесенных призраками» и другие хиты Миядзаки

Юру Борисова назвала «дурачком» звезда «Папиных дочек»: раскрыла, кто продвигает актера

Как в Османской империи «производили» евнухов: схема, о которой смолчал «Великолепный век»

Хочется плакать не о своей жизни? Тогда включайте «Рамону» - мексиканский сериал в старых добрых традициях: все красиво и с любовью

Хабенский не произнес ни слова, но фильм собрал 5 600 000 рублей еще до проката: почему стоит посмотреть «Здесь был Юра»

Киргизский «Форест Гамп» с Бондаренко и Майковым: после просмотра этого фильма хочется жить

«Невеста не волк — в лес не убежит»: вспомните 5 фильмов СССР по фото с молодоженами (тест)

В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда