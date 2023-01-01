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Ленинград
Киноафиша Фильмы Ленинград Ленинград, 2007: актеры и роли
Ленинград 2007 / Россия / Великобритания
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Ленинград, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Буравский
В ролях
Мира Сорвино Мира Сорвино Mira Sorvino Ольга Сутулова Ольга Сутулова Михаил Ефремов Михаил Ефремов Mikhail Efremov Владимир Ильин Владимир Ильин Vladimir Ilyin Александр Абдулов Александр Абдулов Александр Филиппенко Александр Филиппенко Aleksandr Filippenko Сергей Колтаков Сергей Колтаков Sergey Koltakov Валентина Талызина Валентина Талызина Valentina Talyzina Валентин Гафт Валентин Гафт Valentin Gaft Кирилл Лавров Кирилл Лавров Kirill Lavrov Александр Половцев Александр Половцев Павел Деревянко Павел Деревянко Pavel Derevyanko Алена Стебунова Alyona Stebunova Екатерина Редникова Екатерина Редникова Евгений Сидихин Евгений Сидихин Донатас Банионис Донатас Банионис Михаил Трухин Михаил Трухин Евгений Стычкин Евгений Стычкин Сергей Горобченко Сергей Горобченко Sergey Gorobchenko Александр Пашутин Александр Пашутин Aleksandr Pashutin Александр Баширов Александр Баширов Aleksandr Bashirov Марат Башаров Марат Башаров Marat Basharov Мария Голубкина Мария Голубкина Николай Олялин Николай Олялин Сергей Никоненко Сергей Никоненко Sergey Nikonenko Виктор Смирнов Юрий Колокольников Юрий Колокольников Александр Сирин Александр Сирин Aleksandr Sirin Армин Мюллер-Шталь Армин Мюллер-Шталь Armin Mueller-Stahl Гэбриел Бирн Гэбриел Бирн Gabriel Byrne Александр Байер Александр Байер Alexander Beyer
Переводчик
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2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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