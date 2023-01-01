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Скоро в прокате "Заклятье. Дом тьмы"
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Ленинград
Ленинград, 2007: актеры и роли
Ленинград
2007 / Россия / Великобритания
7.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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О фильме
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Отзывы
Персоны
Постеры
Ленинград, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Буравский
В ролях
Мира Сорвино
Mira Sorvino
Ольга Сутулова
Михаил Ефремов
Mikhail Efremov
Владимир Ильин
Vladimir Ilyin
Александр Абдулов
Александр Филиппенко
Aleksandr Filippenko
Сергей Колтаков
Sergey Koltakov
Валентина Талызина
Valentina Talyzina
Валентин Гафт
Valentin Gaft
Кирилл Лавров
Kirill Lavrov
Александр Половцев
Павел Деревянко
Pavel Derevyanko
Алена Стебунова
Alyona Stebunova
Екатерина Редникова
Евгений Сидихин
Донатас Банионис
Михаил Трухин
Евгений Стычкин
Сергей Горобченко
Sergey Gorobchenko
Александр Пашутин
Aleksandr Pashutin
Александр Баширов
Aleksandr Bashirov
Марат Башаров
Marat Basharov
Мария Голубкина
Николай Олялин
Сергей Никоненко
Sergey Nikonenko
Виктор Смирнов
Юрий Колокольников
Александр Сирин
Aleksandr Sirin
Армин Мюллер-Шталь
Armin Mueller-Stahl
Гэбриел Бирн
Gabriel Byrne
Александр Байер
Alexander Beyer
В прокате
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Онлайн
Переводчик
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