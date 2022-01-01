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Александр Пашутин

Aleksandr Pashutin
Александр Пашутин
Александр Пашутин Aleksandr Pashutin
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Дата рождения
28 января 1943
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Биография Александр Пашутин

Родился 28 января 1943 года. Москва, СССР (Россия).

Фильмография Александр Пашутин
Три сестры
Три сестры
драма 2017, Россия
5.0
Муж счастливой женщины
Муж счастливой женщины
мелодрама 2013, Россия
0.0
Испанец
Испанец
драма 2012, Россия
3.0
Чужое лицо
Чужое лицо
мелодрама, драма 2012, Россия
0.0
Москва, я люблю тебя!
Москва, я люблю тебя!
сборник 2010, Россия
5.0
Гастарбайтер
Гастарбайтер
драма 2009, Россия
5.0
Стерва для чемпиона
мелодрама, комедия 2008, Россия
5.0
Ленинград
Ленинград
исторический, военный, драма 2007, Россия / Великобритания
7.0
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