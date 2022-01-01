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Александр Пашутин
Александр Пашутин
Aleksandr Pashutin
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Александр Пашутин
Aleksandr Pashutin
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Дата рождения
28 января 1943
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Биография Александр Пашутин
Родился 28 января 1943 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Александр Пашутин
Три сестры
драма
2017, Россия
5.0
Муж счастливой женщины
мелодрама
2013, Россия
0.0
Испанец
драма
2012, Россия
3.0
Чужое лицо
мелодрама, драма
2012, Россия
0.0
Москва, я люблю тебя!
сборник
2010, Россия
5.0
Гастарбайтер
драма
2009, Россия
5.0
Стерва для чемпиона
мелодрама, комедия
2008, Россия
5.0
Ленинград
исторический, военный, драма
2007, Россия / Великобритания
7.0
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