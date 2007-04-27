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Кирилл Лавров
Кирилл Лавров
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Кирилл Лавров
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Дата рождения
15 сентября 1925
Возраст
81 год
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
27 апреля 2007
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Кирилл Лавров
Родился 15 сентября 1925 года. Ленинград, СССР.
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Фильмография Кирилл Лавров
Ленинград
исторический, военный, драма
2007, Россия / Великобритания
7.0
Нежный возраст
драма
2000, Россия
7.0
Горько!
комедия
1998, Россия
6.0
Благородный разбойник Владимир Дубровский
исторический, драма
1989, СССР
7.0
Красная стрела
исторический, драма
1987, СССР
6.0
Дядя Ваня
драма
1986, СССР
7.0
Слушать в отсеках
военный, приключения
1985, СССР
6.0
Три процента риска
драма
1985, СССР
5.0
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