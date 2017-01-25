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Михаил Трухин
Михаил Трухин
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Михаил Трухин
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Дата рождения
28 октября 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Петрозаводск, СССР (Россия)
Рост
173 см
Биография Михаила Трухина
Родился 28 октября 1978 года. Петрозаводск, СССР (Россия).
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Фильмография Михаила Трухина
Отчаянные дольщики
комедия
2022, Россия
4.0
Позвоните Мышкину
драма
2018, Россия
5.0
Твою мать!
комедия, короткометражный
2018, Россия
6.0
Везучий случай
комедия
2017, Россия
5.0
В спорте только девушки
комедия, спорт
2013, Россия
7.0
Дед Мороз всегда звонит… трижды!
комедия
2011, Россия
5.0
День Д
приключения, боевик
2008, Россия
5.0
Наваждение
мелодрама
2008, Россия
5.0
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Вышел новый трейлер российской комедии «Везучий случай»
Кинокомпания «Lunapark» и студия «Yellow, Black and White» продолжают подогревать интерес к своему проекту, выпустив новый трейлер безумной отечественной комедии
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25 января 2017 12:43
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