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Александр Байер
Александр Байер
Alexander Beyer
О персоне
Фильмография
Александр Байер
Alexander Beyer
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Дата рождения
24 июня 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Эрфурт, ГДР (Германия)
Рост
185 см
Биография Александра Байера
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Фильмография Александра Байера
Уроки фарси
драма, военный
2019, Россия / Германия / Беларусь
7.0
Стикс
драма
2018, Германия / Австрия / Нидерланды / Мальта
6.0
Неоконченный фильм
драма, документальный, исторический
2010, Израиль / Германия
7.0
Чудо Святой Анны
драма, военный
2008, США / Италия
5.0
Ленинград
исторический, военный, драма
2007, Россия / Великобритания
7.0
Кинжал хана Батыя
семейный
2005, Германия
0.0
Легенды Риты
драма, мелодрама
2000, Германия
6.0
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