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Армин Мюллер-Шталь
Армин Мюллер-Шталь
Armin Mueller-Stahl
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Армин Мюллер-Шталь
Armin Mueller-Stahl
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Дата рождения
17 декабря 1930
Возраст
91 год
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Армин Мюллер-Шталь
Родился 17 декабря 1930 года. Тильзит, Восточная Пруссия, Германия.
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Фильмография Армин Мюллер-Шталь
Ангелы и демоны
криминал, мистика, драма, триллер
2009, США
7.0
Интернэшнл
драма, триллер
2008, США / Германия
7.0
Будденброки
драма
2008, Германия
5.0
Ленинград
исторический, военный, драма
2007, Россия / Великобритания
7.0
Порок на экспорт
драма, триллер, мистика
2007, Великобритания / Канада / США
7.0
Тринадцатый этаж
триллер, фантастика, мистика, мелодрама
1999, Германия / США
7.0
Миротворец
боевик, триллер
1997, США
6.0
Ночь на земле
драма, комедия
1991, США
7.0
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20 сентября 2021 15:54
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