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Донатас Банионис
Донатас Банионис
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Донатас Банионис
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Дата рождения
28 апреля 1924
Возраст
90 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
4 сентября 2014
Карьера
Актер
Биография Донатас Банионис
Родился 28 апреля 1924 года. Каунас, СССР (Литва).
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Фильмография Донатас Банионис
Ленинград
исторический, военный, драма
2007, Россия / Великобритания
7.0
Сага древних булгар. Сказание Ольги Святой
драма, приключения
2004, Россия
0.0
Пьющие кровь
ужасы
1991, Россия
6.0
Тринадцатый апостол
фантастика
1988, СССР
5.0
Змеелов
боевик, драма, криминал
1985, СССР
6.0
Никколо Паганини
драма, биография
1982, СССР / Болгария
6.0
Детский мир
семейный, мелодрама
1982, СССР
7.0
Андрюс
семейный, приключения
1980, СССР
8.0
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