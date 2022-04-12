Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Мария Голубкина

Мария Голубкина

Мария Голубкина
Мария Голубкина
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
22 сентября 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
165 см
Биография Марии Голубкиной

Мария Голубкина – советская и российская актриса, радио- и телеведущая. Родилась в очень творческой семье: ее мать – Народная артистка РСФСР, отец – писатель и режиссер.

Девочка с детства знала, что будет актрисой, поэтому в 1990 году поступила в Щукинское театральное училище, которое закончил ее отчим. После завершения учебы поступила в Театр сатиры, где проработала десять лет. После сотрудничала с Театром им. Пушкина, Санкт-Петербургским ТЮЗом. Играла в антрепризах.

Первая роль на экране – Настя в фильме «Ребро Адама» – досталась ей в 16 лет. За дебют Марию наградили премией «Созвездие». Яркий образ актрисы заметили многие, поэтому еще до окончания училища в ее фильмографии появилось несколько проектов. Наиболее заметной работой, которая принесла ей популярность, была роль Светы в фильме Павла Лунгина «Свадьба». В этом фильме актриса сыграла вместе со своей сводной сестрой – Марией Мироновой. В будущем девушки не раз будут сниматься в совместных проектах, но близкими подругами не станут.

Актриса много работает: в ее фильмографии множество ролей на ТВ, в 2012 году она стала ведущей программы «Девчата», в которой участвовала все пять сезонов, в 2007 году впервые стала вести шоу на радио «Маяк».

Интересные факты о Марии Голубкиной
  • Мария Голубкина при рождении носила отчество Николаевна, но с полугодовалого возраста воспитывалась знаменитым отчимом Андреем Мироновым, который удочерил ее официально, потому она и сменила отчество на Андреевну;
  • Мария обожает лошадей, с 11 лет занимается верховой ездой, обладает титулом мастера спорта;
  • Первый муж – Заслуженный артист России Николай Фоменко, от которого у актрисы двое детей;
  • Актриса оценивала игры КВН в составе жюри в 2005-2006 годах;
  • Фильм «Свадьба», в котором актриса сыграла главную роль, получил специальный приз на фестивале в Каннах;
  • Со своей матерью, Народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной, у актрисы довольно натянутые отношения из-за того, что в детстве мать проводила все время на работе.
Фильмография Марии Голубкиной
Соловей-Разбойник
Соловей-Разбойник
боевик 2012, Россия
6.0
Ленинград
Ленинград
исторический, военный, драма 2007, Россия / Великобритания
7.0
Московская жара
Московская жара
драма, боевик 2004, Россия / США
1.0
Француз
Француз
комедия, мелодрама 2004, Россия
6.0
Личный номер
Личный номер
триллер, боевик 2004, Россия
6.0
Афера
Афера
детектив 2001, Россия
4.0
Свадьба
Свадьба
комедия, драма, мелодрама 2000, Россия
7.0
Сыскное бюро «Феликс»
Сыскное бюро «Феликс»
комедия 1993, Россия
4.0
Все фильмы
Фотографии Марии Голубкиной Все фотографии
Мария Голубкина Мария Голубкина Мария Голубкина Мария Голубкина и Николай Фоменко
Все фотографии
Статьи о персоне
Скандалам вопреки: Волочкова заявила о примирении с Голубкиной Анастасия и Мария стали подругами.
Написать
12 апреля 2022 14:45
Спускают деньги на ерунду: 48-летняя Голубкина высмеяла любителей уколов красоты Звезда довольна своей внешностью.
1 комментарий
11 марта 2022 12:40
Все смотрят: ведущий «Пусть говорят» осадил зарвавшуюся Голубкину Звезда предположила, что является дочерью Абдулова.
2 комментария
22 февраля 2022 15:30
Все статьи
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Приложение киноафиши