Мария Голубкина – советская и российская актриса, радио- и телеведущая. Родилась в очень творческой семье: ее мать – Народная артистка РСФСР, отец – писатель и режиссер.

Девочка с детства знала, что будет актрисой, поэтому в 1990 году поступила в Щукинское театральное училище, которое закончил ее отчим. После завершения учебы поступила в Театр сатиры, где проработала десять лет. После сотрудничала с Театром им. Пушкина, Санкт-Петербургским ТЮЗом. Играла в антрепризах.

Первая роль на экране – Настя в фильме «Ребро Адама» – досталась ей в 16 лет. За дебют Марию наградили премией «Созвездие». Яркий образ актрисы заметили многие, поэтому еще до окончания училища в ее фильмографии появилось несколько проектов. Наиболее заметной работой, которая принесла ей популярность, была роль Светы в фильме Павла Лунгина «Свадьба». В этом фильме актриса сыграла вместе со своей сводной сестрой – Марией Мироновой. В будущем девушки не раз будут сниматься в совместных проектах, но близкими подругами не станут.

Актриса много работает: в ее фильмографии множество ролей на ТВ, в 2012 году она стала ведущей программы «Девчата», в которой участвовала все пять сезонов, в 2007 году впервые стала вести шоу на радио «Маяк».