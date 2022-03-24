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Барри Левинсон
Барри Левинсон
Barry Levinson
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Барри Левинсон
Barry Levinson
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Дата рождения
6 апреля 1942
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Биография Барри Левинсон
Продюсер, режиссер. Родился 6 апреля 1942 года. Балтимор, Мэриленд, США
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Фильмография Барри Левинсон
Эннио. Маэстро
биография, документальный, музыка
2021, Италия / Бельгия / Нидерланды / Япония
7.0
Гарри Хафт: Последний бой
биография
2021, Канада / Венгрия / США
6.0
Патерно
драма, биография
2018, США
6.0
Лжец, Великий и Ужасный
биография, криминал, драма
2017, США
6.0
Рок на Востоке
мюзикл, комедия
2015, США
7.0
Унижение
драма
2014, США
4.0
Самый главный бой Мухаммеда Али
драма
2013, США
6.0
Залив
фантастика, триллер, ужасы
2012, США
5.0
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Выживший в Освенциме боксер вновь выходит на ринг в трейлере байопика «Гарри Хафт: Последний бой»
Мотивирует героя вовсе не слава, а желание найти девушку, любовь к которой позволила ему избежать казни.
Написать
24 марта 2022 14:56
Барри Левинсон снимет мини-сериал о высадке американцев на Луну
Исполнительным продюсером выступит Кевин Костнер.
Написать
2 сентября 2021 13:33
Майкл Китон узнает об опасном фармацевтическом заговоре в первом трейлере мини-сериала «Ломка»
В ролике огласили дату премьеры.
Написать
9 августа 2021 11:19
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