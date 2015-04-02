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Би Муви: медовый заговор
Отзывы о мультфильме «Би Муви: медовый заговор»
Bee Movie
Би Муви: медовый заговор
2007 / США
Трейлер
7.1
Оцените
44
голоса
Рейтинг IMDb: 6.1
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Valeri97
2 апреля 2015, 12:51
Начитавшись здесь отзывов " Понтовой молодёжи" долго сомневались идти ли с сыном 4 года.
Не верьте им. Хороший мультик ! Добрый, красочный, без всяких ПИФ- ПАФ. Свободно можно отпускать детей смотреть самим. Мне было тоже интересно. Очень доволен. Поставил 10 !
Ну, а "понтам" ходить не рекомендую. Смотрите телеканал 2Х2 там одни стрельбы и страшилки.
Валерий г. Москва
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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vovavova
2 апреля 2015, 12:51
господи, друзья, вы что????
я уже лет 10 я вляюсь поклонником мульт-походов в кино! ещё НИ РАЗУ меня ТАК не ....(скажем - дурачили)
мульт ужасный. после него, что бы быть объективным я встал на выходе из зала (Аврора VIP-зал) и стал спрашивать людей как им.
НИКОМУ не понравилось (мягко говоря).
не ходите. купите ДВД "Смывайся" и получите удовольствие.
полностью согласен с человеком выше - только одна шутка про евреев и всё! 1.30 часа пролетело как 3. тягамотина. после таких произведений хочецца нажраться, ощущение что тебя поимели!
P.S. я вполне адекватный 30-летний человек. работаю в сфере искусств. сын. машина. семъя и т.п.
если кто не согласен, посмотрев мульт пишите - хочу аргументов.......
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Andrey Ira Nastya Fedor
2 апреля 2015, 12:51
Прекрасный фильм! Динамичный и нескучный очень понравился, можно ийти всей семьей не взирая на возраст, фильм многоуровневый!!! Круто!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Маря
2 апреля 2015, 12:51
Была бы ребёнком - понравилось бы очень! А так скучно...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Не верьте им. Хороший мультик ! Добрый, красочный, без всяких ПИФ- ПАФ. Свободно можно отпускать детей смотреть самим. Мне было тоже интересно. Очень доволен. Поставил 10 !
Ну, а "понтам" ходить не рекомендую. Смотрите телеканал 2Х2 там одни стрельбы и страшилки.
Валерий г. Москва
я уже лет 10 я вляюсь поклонником мульт-походов в кино! ещё НИ РАЗУ меня ТАК не ....(скажем - дурачили)
мульт ужасный. после него, что бы быть объективным я встал на выходе из зала (Аврора VIP-зал) и стал спрашивать людей как им.
НИКОМУ не понравилось (мягко говоря).
не ходите. купите ДВД "Смывайся" и получите удовольствие.
полностью согласен с человеком выше - только одна шутка про евреев и всё! 1.30 часа пролетело как 3. тягамотина. после таких произведений хочецца нажраться, ощущение что тебя поимели!
P.S. я вполне адекватный 30-летний человек. работаю в сфере искусств. сын. машина. семъя и т.п.
если кто не согласен, посмотрев мульт пишите - хочу аргументов.......
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