О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Похожие
Рейтинги
6.1
Рейтинг IMDb: 5.2
Оцените
2 постера
Тайны заблудших душ
Тайны заблудших душ
Stories of Lost Souls
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
О фильме
Семь коротких историй, о шести разных людях.
Развернуть
Страна
Великобритания / США / Аргентина / Австралия
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2006
Премьера в мире
12 ноября 2004
Дата выхода
3 февраля 2005
Россия
16+
3 февраля 2005
Казахстан
12 ноября 2004
США
3 февраля 2005
Украина
Другие названия
Stories of Lost Souls, Historias de almas perdidas, Almas perdidas, Eltévedt lelkek, Historie zagubionych dusz, Kadonneet sielut, Lost souls, Suflete pierdute, Таємниці заблудлих душ, Тайны заблудших душ, ロスト・ストーリー 現代の奇妙な物語
Режиссер
Иллиана Даглас
Деборра-Ли Фернесс
В ролях
Пол Беттани
Кейт Бланшетт
Кира Найтли
Хью Джекман
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.1
Оцените
11
голосов
5.2
IMDb
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
