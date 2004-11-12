Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Тайны заблудших душ
Постер фильма Тайны заблудших душ
Рейтинги
6.1 Рейтинг IMDb: 5.2
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Тайны заблудших душ

Тайны заблудших душ

Stories of Lost Souls 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Семь коротких историй, о шести разных людях.

Страна Великобритания / США / Аргентина / Австралия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 12 ноября 2004
Дата выхода
3 февраля 2005 Россия 16+
3 февраля 2005 Казахстан
12 ноября 2004 США
3 февраля 2005 Украина
Другие названия
Stories of Lost Souls, Historias de almas perdidas, Almas perdidas, Eltévedt lelkek, Historie zagubionych dusz, Kadonneet sielut, Lost souls, Suflete pierdute, Таємниці заблудлих душ, Тайны заблудших душ, ロスト・ストーリー　現代の奇妙な物語
Режиссер
Иллиана Даглас
Иллиана Даглас
Деборра-Ли Фернесс
В ролях
Пол Беттани
Пол Беттани
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Кира Найтли
Кира Найтли
Хью Джекман
Хью Джекман
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Тайны заблудших душ
Вспомни все 6.1
Вспомни все (2017)
Пенелопа 7.1
Пенелопа (2006)
Герой ее романа 6.5
Герой ее романа (1999)
Бостонский душитель 6.4
Бостонский душитель (2023)
Детка 6.9
Детка (2014)
Золотой век 7.0
Золотой век (2007)
Скандальный дневник 7.2
Скандальный дневник (2006)
Инструкция для уборщицы 0.0
Инструкция для уборщицы
Сын 7.3
Сын (2022)
Призрачная красота 7.2
Призрачная красота (2016)
Жасмин 6.9
Жасмин (2013)
10 мгновений судьбы 5.6
10 мгновений судьбы (2013)

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 11 голосов
5.2 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Ничья в пользу КГБ» заслуженно стал хитом НТВ: правда, историк нашел сразу несколько моментов, где в сериале наврали
Красный — хит сезона: попытайтесь назвать 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
«Игра престолов» и «Во все тяжкие» в список не попали: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память, чтобы их пересмотреть
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше