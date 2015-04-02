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Илья Муромец и Соловей Разбойник
Отзывы о мультфильме «Илья Муромец и Соловей Разбойник»
Ilya and the Robber
Илья Муромец и Соловей Разбойник
2007 / Россия
Трейлер
7.8
Оцените
103
голоса
Рейтинг IMDb: 6.8
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efd
2 апреля 2015, 12:51
юмор в мультики истино наш ✊ схожу обезательно
2 апреля 2015, 12:51
0
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простак
2 апреля 2015, 12:51
по-моему если не брать в расчет качество рисунка и анимации
третий мультик отстой
и по юмору и по всему остальному
самое смешное в нем это слон по имени бизнес
остальное скучно и избито
на 3-
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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нефела
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение простак от 29/12/2007 - 01:53:24
полностью согласна. на мой взгляд третья часть мульта не что иное, ка попытка слупить большие кассовые сборы в период каникул. полностью коммерческий проект. ожидала большего.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 02/04/2008 - 09:31:21):
Мультик конечно смешной, но бесят вкрапления из современной жизни. Скандальная журналистка, "расслабься", слон-бизнес, зэки из джентльменов удачи...
Мне казалось, что раз уж возрождать традиции, снимать мультики про былинных героев, то качественно, с уважением....
Задачи возрождать мультики о былинных героях не стояло. Стояла задача снять "сказку шиворот-навыворот с кучей шуточных отсылок на сегодняшние реалии" а-ля Шрек, что и было с успехом проделано.✊
p.s. Таким образом, претензия не в кассу. Глупо покупая хлеб ожидать, что он будет булкой. ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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третий мультик отстой
и по юмору и по всему остальному
самое смешное в нем это слон по имени бизнес
остальное скучно и избито
на 3-
полностью согласна. на мой взгляд третья часть мульта не что иное, ка попытка слупить большие кассовые сборы в период каникул. полностью коммерческий проект. ожидала большего.
Мне казалось, что раз уж возрождать традиции, снимать мультики про былинных героев, то качественно, с уважением....
Задачи возрождать мультики о былинных героях не стояло. Стояла задача снять "сказку шиворот-навыворот с кучей шуточных отсылок на сегодняшние реалии" а-ля Шрек, что и было с успехом проделано.✊
p.s. Таким образом, претензия не в кассу. Глупо покупая хлеб ожидать, что он будет булкой. ✊
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