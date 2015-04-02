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Илья Муромец и Соловей Разбойник Илья Муромец и Соловей Разбойник
Киноафиша Фильмы Илья Муромец и Соловей Разбойник Отзывы о мультфильме «Илья Муромец и Соловей Разбойник»
Ilya and the Robber Илья Муромец и Соловей Разбойник 2007 / Россия
7.8 Оцените
103 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о мультфильме «Илья Муромец и Соловей Разбойник»

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efd 2 апреля 2015, 12:51
юмор в мультики истино наш ✊ схожу обезательно
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
простак 2 апреля 2015, 12:51
по-моему если не брать в расчет качество рисунка и анимации

третий мультик отстой

и по юмору и по всему остальному

самое смешное в нем это слон по имени бизнес

остальное скучно и избито

на 3-
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
нефела 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение простак от 29/12/2007 - 01:53:24


полностью согласна. на мой взгляд третья часть мульта не что иное, ка попытка слупить большие кассовые сборы в период каникул. полностью коммерческий проект. ожидала большего.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 02/04/2008 - 09:31:21):Мультик конечно смешной, но бесят вкрапления из современной жизни. Скандальная журналистка, "расслабься", слон-бизнес, зэки из джентльменов удачи...

Мне казалось, что раз уж возрождать традиции, снимать мультики про былинных героев, то качественно, с уважением....



Задачи возрождать мультики о былинных героях не стояло. Стояла задача снять "сказку шиворот-навыворот с кучей шуточных отсылок на сегодняшние реалии" а-ля Шрек, что и было с успехом проделано.✊



p.s. Таким образом, претензия не в кассу. Глупо покупая хлеб ожидать, что он будет булкой. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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