Урфин Джюс и его деревянные солдаты, 2017

Известная на всю страну историями о трёх богатырях студия «Мельница» дарит зрителям своё долгожданное творение «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Режиссёром стал Владимир Торопчин, создатель двух первых мультфильмов «Иван Царевич и Серый волк». А сценарий написали Александр Боярский («Алёша Попович и Тугарин змей»), а также Дарина Шмидт, автор короткометражки «Маленькая Василиса» и сериала «Лунтик».

Всем известна история о приключениях Элли в Изумрудном городе. Действие картины развернётся там же, однако в центре сюжета мультфильма «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» главным героем будет, как вы догадались, тот самый волшебник, который оказался обманщиком. Когда-то давно Урфин Джюс изобрёл магический порошок, с помощью которого может оживлять любые вещи. Он создаёт целую деревянную армию и мечтает захватить власть. Кто же ему помешает?