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Урфин Джюс и его деревянные солдаты Урфин Джюс и его деревянные солдаты
Киноафиша Фильмы Урфин Джюс и его деревянные солдаты

Урфин Джюс и его деревянные солдаты, 2017

2017 / Россия
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Известная на всю страну историями о трёх богатырях студия «Мельница» дарит зрителям своё долгожданное творение «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Режиссёром стал Владимир Торопчин, создатель двух первых мультфильмов «Иван Царевич и Серый волк». А сценарий написали Александр Боярский («Алёша Попович и Тугарин змей»), а также Дарина Шмидт, автор короткометражки «Маленькая Василиса» и сериала «Лунтик».

Всем известна история о приключениях Элли в Изумрудном городе. Действие картины развернётся там же, однако в центре сюжета мультфильма «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» главным героем будет, как вы догадались, тот самый волшебник, который оказался обманщиком. Когда-то давно Урфин Джюс изобрёл магический порошок, с помощью которого может оживлять любые вещи. Он создаёт целую деревянную армию и мечтает захватить власть. Кто же ему помешает?

- «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» - это первый проект студии «Мельница», в котором используется трёхмерная анимация

Коварный и злобный Урфин Джюс решил стать повелителем Волшебной страны, захватить Изумрудный город при помощи своих солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. Он уже готовится праздновать победу, но в дело вмешивается самая обычная девочка Элли, которая оказалась в Волшебной стране в самое подходящее время. Ей очень нужно вернуться домой, но прежде она должна помочь своим друзьям Страшиле, Дровосеку и Льву победить Урфина, а чтобы победить, необходимо узнать – кто он?

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 20 апреля 2017
Премьера онлайн 1 августа 2019
Премьера в мире 20 апреля 2017
Возраст 0+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Владимир Торопчин
Владимир Торопчин
В ролях
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
Все актеры и съемочная группа
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Урфин Джюс и его деревянные солдаты смотреть онлайн

Урфин Джюс и его деревянные солдаты
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Никто не любит Урфина Джюса. Впрочем, и Урфин Джюс никогда никого не любил. Да зачем? Ему и не нужно. Он сидит в своем закутке и целыми днями ворчит. А еще подглядывает за Жевунами, которые поют и пляшут, да звенят бубенчиками. И что-то не торопятся звать злюку-Джюса в свой хоровод. За столь непристойное поведение ворчун решает Жевунов покарать (а то ишь чего выдумали – безнаказанно веселиться!). Как это сделать? Да легче легкого. Кадр из фильма «Урфин Джюс и его деревянные…
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koptyaeva_1978 7 мая 2017, 15:42
А моим деткам понравилось!!!
leadraven 25 апреля 2017, 02:57
Ужас какой. Как кинотеатры согласились такое вообще показывать? Бюджетных денег занесли? Никто ж в здравом уме даже одного сеанса под такое не… Читать дальше…
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