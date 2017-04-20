Урфин Джюс и его деревянные солдаты, 2017

Известная на всю страну историями о трёх богатырях студия «Мельница» дарит зрителям своё долгожданное творение «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Режиссёром стал Владимир Торопчин, создатель двух первых мультфильмов «Иван Царевич и Серый волк». А сценарий написали Александр Боярский («Алёша Попович и Тугарин змей»), а также Дарина Шмидт, автор короткометражки «Маленькая Василиса» и сериала «Лунтик».
Всем известна история о приключениях Элли в Изумрудном городе. Действие картины развернётся там же, однако в центре сюжета мультфильма «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» главным героем будет, как вы догадались, тот самый волшебник, который оказался обманщиком. Когда-то давно Урфин Джюс изобрёл магический порошок, с помощью которого может оживлять любые вещи. Он создаёт целую деревянную армию и мечтает захватить власть. Кто же ему помешает?
- «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» - это первый проект студии «Мельница», в котором используется трёхмерная анимация
Коварный и злобный Урфин Джюс решил стать повелителем Волшебной страны, захватить Изумрудный город при помощи своих солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. Он уже готовится праздновать победу, но в дело вмешивается самая обычная девочка Элли, которая оказалась в Волшебной стране в самое подходящее время. Ей очень нужно вернуться домой, но прежде она должна помочь своим друзьям Страшиле, Дровосеку и Льву победить Урфина, а чтобы победить, необходимо узнать – кто он?