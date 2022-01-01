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Дэвид Силверман
Дэвид Силверман
David Silverman
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Дэвид Силверман
David Silverman
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Дата рождения
15 марта 1957
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Продюсер
Биография Дэвида Силвермана
Родился 15 марта 1957 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Дэвида Силвермана
Пончары. Глобальное закругление
анимация
2021, США
6.0
Oscar shorts 2013. Мультфильмы
короткометражный, анимация
2013, Великобритания / США
5.0
Симпсоны в кино
анимация, комедия
2007, США
7.0
Корпорация Монстров
семейный, сказка, комедия, анимация
2001, США
8.0
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