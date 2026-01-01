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Ярдли Смит
Yeardley Smith
Киноафиша
Персоны
Ярдли Смит
Ярдли Смит
Yeardley Smith
Дата рождения
3 июля 1964
Возраст
62 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Париж, Франция
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Актёр ужасов
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.7
Симпсоны
(1989)
8.0
Теория большого взрыва
(2007)
8.0
Мертвые, как я
(2003)
Фильмография Ярдли Смит
7.7
Закуски
Snack Shack
комедия
2024, США
4
Омен: Кладовая страхов
Possessions
ужасы
2024, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.6
Трудности ассимиляции
комедия
2015, США
5.3
Сопровождающий
The Chaperone
комедия, боевик
2011, США
7.6
Красотки в Кливленде
комедия
2010, США
5.4
Что случилось с Вирджинией
Virginia
драма
2010, США
Смотреть трейлер
8
Теория большого взрыва
комедия
2007, США
7.4
Симпсоны в кино
The Simpsons Movie
анимация, комедия
2007, США
Рецензия
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