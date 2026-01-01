Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ярдли Смит
Ярдли Смит Yeardley Smith
Киноафиша Персоны Ярдли Смит

Ярдли Смит

Yeardley Smith

Дата рождения
3 июля 1964
Возраст
62 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Париж, Франция
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Актёр ужасов, Герой боевиков

Популярные фильмы

Симпсоны 8.7
Симпсоны (1989)
Теория большого взрыва 8.0
Теория большого взрыва (2007)
Мертвые, как я 8.0
Мертвые, как я (2003)

Фильмография Ярдли Смит

Закуски 7.7
Закуски Snack Shack
комедия 2024, США
Омен: Кладовая страхов 4
Омен: Кладовая страхов Possessions
ужасы 2024, США
Трудности ассимиляции 7.6
Трудности ассимиляции
комедия 2015, США
Сопровождающий 5.3
Сопровождающий The Chaperone
комедия, боевик 2011, США
Красотки в Кливленде 7.6
Красотки в Кливленде
комедия 2010, США
Что случилось с Вирджинией 5.4
Что случилось с Вирджинией Virginia
драма 2010, США
Смотреть трейлер
Теория большого взрыва 8
Теория большого взрыва
комедия 2007, США
Симпсоны в кино 7.4
Симпсоны в кино The Simpsons Movie
анимация, комедия 2007, США
Рецензия
Показать еще
Яблочную кожуру засыпаю солью и корицей — весь сентябрь радуюсь своей хитрости: дома пахнет, как в магазине парфюма
Хозяйки зря часами трут унитаз: эксперт назвал способ убрать старый налёт и мочевой камень за пару подходов
Японский маникюр обычной зубной пастой и губкой: спустя пару минут результат как в салоне
«Мерзко, тяжело, разрывает душу»: нашла 5 крутых детективов, пока жду продолжение «Первого отдела» и «Невского» — «эмоций море»
После «Настоящего детектива» и боевиков МакКонахи вернулся к корням: спустя 23 года снимется в продолжении культового ромкома
«Мерз я где-то, плыл за моря. Тест прошел — все было не зря»: угадаете 5 фильмов СССР по морскому кадру?
«Девчата», конечно, шикарный фильм, но эти 3 киноляпа невозможно развидеть — забавно и нелепо одновременно
Перед «Дюной 3» Фергюсон ушла в экранизацию культового фэнтези – в США фильм опозорился напрочь: «Ужасающее зрелище, вонючий юмор»
Спустя 16 лет финал «Начала» наконец объяснили: многие неверно истолковали сцену с волчком
Первый канал, «Россия 1» и НТВ: что смотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября — не «Невским» единым
«И таааак сойдет»: «Вовку в Тридевятом» продолжили спустя 56 лет — на Кинопоиске 7.1, но в отзывах сплошная ругань
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше