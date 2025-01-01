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Джули Кэвнер
Джули Кэвнер Julie Kavner
Киноафиша Персоны Джули Кэвнер

Джули Кэвнер

Julie Kavner

Дата рождения
7 сентября 1950
Возраст
74 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Лос-Анджелес, США

Популярные фильмы

Симпсоны 9.3
Симпсоны (1989)
Пробуждение 8.1
Пробуждение (1990)
Ханна и ее сестры 7.9
Ханна и ее сестры (1986)

Фильмография Джули Кэвнер

Жанр
Год
Все 10 Фильмы 9 Сериалы 1 Актриса 10
Симпсоны в кино 7.4
Симпсоны в кино The Simpsons Movie
анимация, комедия 2007, США
Рецензия
Разбирая Гарри 7.4
Разбирая Гарри Deconstructing Harry
комедия 1997, США
Тени и туман 7
Тени и туман Shadows and Fog
триллер, мистика, комедия, драма 1992, США
Это моя жизнь 6.1
Это моя жизнь This Is My Life
драма 1992, США
Пробуждение 8.1
Пробуждение Awakenings
драма 1990, США
Симпсоны 9.3
Симпсоны
комедия, семейный 1989, США
Нью-йоркские истории 6.7
Нью-йоркские истории New York Stories
комедия, драма 1989, США
Дни радио 7.5
Дни радио Radio Days
комедия, мюзикл 1987, США
Идти на уступки 5.4
Идти на уступки Surrender
комедия 1987, США
Ханна и ее сестры 7.9
Ханна и ее сестры Hannah And Her Sisters
комедия, драма, мелодрама 1986, США
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