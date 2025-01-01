Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Награды
Джули Кэвнер
Julie Kavner
Киноафиша
Персоны
Джули Кэвнер
Джули Кэвнер
Julie Kavner
Дата рождения
7 сентября 1950
Возраст
74 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Лос-Анджелес, США
Популярные фильмы
9.3
Симпсоны
(1989)
8.1
Пробуждение
(1990)
7.9
Ханна и ее сестры
(1986)
Фильмография Джули Кэвнер
Жанр
Все
Анимация
Драма
Комедия
Мелодрама
Мистика
Мюзикл
Семейный
Триллер
Год
Все
2007
1997
1992
1990
1989
1987
1986
Все
10
Фильмы
9
Сериалы
1
Актриса
10
7.4
Симпсоны в кино
The Simpsons Movie
анимация, комедия
2007, США
Рецензия
7.4
Разбирая Гарри
Deconstructing Harry
комедия
1997, США
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7
Тени и туман
Shadows and Fog
триллер, мистика, комедия, драма
1992, США
6.1
Это моя жизнь
This Is My Life
драма
1992, США
8.1
Пробуждение
Awakenings
драма
1990, США
9.3
Симпсоны
комедия, семейный
1989, США
6.7
Нью-йоркские истории
New York Stories
комедия, драма
1989, США
7.5
Дни радио
Radio Days
комедия, мюзикл
1987, США
5.4
Идти на уступки
Surrender
комедия
1987, США
7.9
Ханна и ее сестры
Hannah And Her Sisters
комедия, драма, мелодрама
1986, США
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Эту серию «Симпсонов» едва не вырезали из-за слишком мрачного сюжета: теперь у нее рейтинг 8,6
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667