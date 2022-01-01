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Дэн Кастелланета
Дэн Кастелланета
Dan Castellaneta
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Дэн Кастелланета
Dan Castellaneta
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Дата рождения
29 октября 1957
Возраст
64 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Рост
175 см
Биография Дэна Кастелланеты
Родился 29 октября 1957 года. Чикаго, Иллинойс, США.
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Фильмография Дэна Кастелланеты
Эй, Арнольд! Кино из джунглей
анимация, комедия, приключения, семейный
2017, США
7.0
Симпсоны в кино
анимация, комедия
2007, США
7.0
В погоне за счастьем
комедия, драма
2006, США
8.0
Арнольд!
приключения, анимация, комедия
2002, США
6.0
Все псы попадают в рай 2
1996, США
5.0
Возвращение Джафара
комедия, анимация, фэнтези, приключения, семейный
1994, США
6.0
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