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Симпсоны в кино Симпсоны в кино
Киноафиша Фильмы Симпсоны в кино Отзывы о мультфильме «Симпсоны в кино»
The Simpsons Movie Симпсоны в кино 2007 / США
7.4 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о мультфильме «Симпсоны в кино»

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Одни думают, что главный город США – это Вашингтон, другие – что Нью-Йорк, обитателям Голливуда лестно видеть в этой роли Лос-Анджелес, а те, чей коготок увяз в инфернальной американской глуши Стивена Кинга, охотно назовут Касл Рок. Однако вовсе не лишено оснований предположение, что главный город США на самом деле Спрингфилд, где, нанося вред всему окружающему, обитает взращенное обществом потребления семейство Симпсонов, а по ночам простой школьный гардеробщик Фредди Крюгер превращает…

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drf 2 апреля 2015, 12:51
Cимпсоны круто ✊ буду ждать
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
acme 2 апреля 2015, 12:51
Разочарован =/
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Император 2 апреля 2015, 12:51
✊ Посмеялся от души, советую всем кто хочет отлично провести время и получить отличное настроение на весь день...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
xDEMOHx 2 апреля 2015, 12:51
РЕАЛЬНО ЗДРАВО Я В ИНЕТЕ СМАРЕЛ НЕМНОГО АФИГЕННО😂
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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