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Одни думают, что главный город США – это Вашингтон, другие – что Нью-Йорк, обитателям Голливуда лестно видеть в этой роли Лос-Анджелес, а те, чей коготок увяз в инфернальной американской глуши Стивена Кинга, охотно назовут Касл Рок. Однако вовсе не лишено оснований предположение, что главный город США на самом деле Спрингфилд, где, нанося вред всему окружающему, обитает взращенное обществом потребления семейство Симпсонов, а по ночам простой школьный гардеробщик Фредди Крюгер превращает…