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Poster of The Simpsons Movie
7.4
Kinoafisha Films The Simpsons Movie
7.4

The Simpsons Movie

, 2007
The Simpsons Movie
USA / Animation, Comedy / 18+
Poster of The Simpsons Movie
7.4

Cast

Dan Castellaneta
Dan Castellaneta
Barney
Julie Kavner
Julie Kavner
Patty Bouvier
Nancy Cartwright
Nancy Cartwright
Ralph Wiggum
Yeardley Smith
Yeardley Smith
Lisa Simpson
Harry Shearer
Harry Shearer
Rev. Lovejoy
Albert Brooks
Albert Brooks
Russ Cargill
Minnie Driver
Minnie Driver
Kelsey Grammer
Kelsey Grammer
Joe Mantegna
Joe Mantegna
Marcia Wallace
Marcia Wallace
Hank Azaria
Hank Azaria
Moe Szyslak
Tress MacNeille
Tress MacNeille
Colin
Director David Silverman
Writer James L. Brooks, Matt Groening, Stephen Colbert, Al Jean, Ian Maxtone-Graham
Composer Hans Zimmer
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 2007
Online premiere 26 July 2007
World premiere 21 July 2007
Release date
16 August 2007 Russia 12+
27 July 2007 American Samoa 13A
27 July 2007 Australia
16 August 2007 Belarus
25 July 2007 Belgium 14
27 July 2007 Brazil
27 July 2007 Czechia
27 July 2007 Denmark
27 July 2007 Estonia
25 July 2007 France
27 July 2007 Germany
27 July 2007 Great Britain
9 August 2007 Hong Kong IIA
15 May 2026 Iceland 7 year age limit
27 July 2007 Ireland
27 July 2007 Israel
14 September 2007 Italy
16 August 2007 Kazakhstan
2 August 2007 Mexico
16 August 2017 Netherlands 6
26 July 2007 Portugal
26 July 2007 Slovakia
13 September 2007 Slovenia
22 August 2007 South Korea
25 July 2007 Spain A
27 July 2007 Sweden
27 July 2007 USA
16 August 2007 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $75,000,000
Worldwide Gross $536,414,293
Production Twentieth Century Fox, Gracie Films, The Curiosity Company
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Cartoon rating

7.4
Rate 55 votes
7.3 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  1269 In the Animation genre  207 In the Comedy genre  283 In films of USA  774 In films of 2007  35
Updated 5 September 2023

Quotes

Russ Cargill Anyone can pick something when they know what it is; It takes real leadership to pick something you're clueless about.
President Schwarzenegger Ok, I pick 3!
Russ Cargill Try again.
President Schwarzenegger 1!
Russ Cargill Go higher.
President Schwarzenegger 5?
Russ Cargill Too high.
President Schwarzenegger 3?
Russ Cargill You already said 3.
President Schwarzenegger 6?
Russ Cargill There is no 6.
President Schwarzenegger 2?
Russ Cargill Double it.
President Schwarzenegger 4!
Russ Cargill As you wish, sir.
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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