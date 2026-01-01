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Нэнси Картрайт
Nancy Cartwright
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Нэнси Картрайт
Нэнси Картрайт
Nancy Cartwright
Дата рождения
25 октября 1957
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Дейтон, Огайо, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Актер озвучки
,
Путешественник
Биография Нэнси Картрайт
Родилась 25 октября 1957 года. Дейтон, Огайо, США.
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Популярные фильмы
8.7
Симпсоны
(1989)
7.7
Кинокритик
(1994)
7.5
Озорные анимашки
(2020)
Фильмография Нэнси Картрайт
4.2
Ох, уж эти детки!
комедия, детский
2021, США
7.5
Озорные анимашки
комедия, анимация
2020, США
4.5
Ким Пять-с-плюсом
Kim Possible
комедия, приключения
2019, США
5.4
Каникулы Джой
Holiday Joy
комедия
2016, США
5.3
Шоу Кливленда
комедия
2009, США
7.4
Симпсоны в кино
The Simpsons Movie
анимация, комедия
2007, США
Рецензия
7.3
Бог, Дьявол и Боб
комедия
2000, США
5.4
КиберМир 3D
Cyberworld
анимация, короткометражный
2000, США
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