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Симпсоны в кино Симпсоны в кино
Киноафиша Фильмы Симпсоны в кино Симпсоны в кино, 2007: актеры и роли
The Simpsons Movie Симпсоны в кино 2007 / США
7.4 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Симпсоны в кино, 2007: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Дэвид Силверман Дэвид Силверман David Silverman
В ролях
Дэн Кастелланета Дэн Кастелланета Dan Castellaneta Джули Кэвнер Нэнси Картрайт Нэнси Картрайт Nancy Cartwright Ярдли Смит Yeardley Smith Хэрри Ширер Альберт Брукс Альберт Брукс Albert Brooks Минни Драйвер Минни Драйвер Minnie Driver Келси Грэммер Келси Грэммер Kelsey Grammer Тресс МакНейлл Джо Мантенья Джо Мантенья Joe Mantegna Марша Уоллес Хэнк Азария Хэнк Азария Hank Azaria
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