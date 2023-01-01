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Симпсоны в кино
Симпсоны в кино, 2007: актеры и роли
The Simpsons Movie
Симпсоны в кино
2007 / США
7.4
Оцените
55
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Симпсоны в кино, 2007: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Дэвид Силверман
David Silverman
В ролях
Дэн Кастелланета
Dan Castellaneta
Джули Кэвнер
Нэнси Картрайт
Nancy Cartwright
Ярдли Смит
Yeardley Smith
Хэрри Ширер
Альберт Брукс
Albert Brooks
Минни Драйвер
Minnie Driver
Келси Грэммер
Kelsey Grammer
Тресс МакНейлл
Джо Мантенья
Joe Mantegna
Марша Уоллес
Хэнк Азария
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