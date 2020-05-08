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Владислав Галкин
Владислав Галкин
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Владислав Галкин
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Дата рождения
25 декабря 1971
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
25 февраля 2010
Карьера
Актер
Биография Владислав Галкин
Родился 25 декабря 1971 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Владислав Галкин
Любовь на сене
мелодрама
2009, Россия
5.0
Неидеальная женщина
комедия
2008, Россия
7.0
Дикари
мелодрама, комедия, драма
2006, Россия
7.0
Гора самоцветов
анимация, сказка, семейный
2006, Россия
6.0
72 метра
приключения, боевик, военный, драма
2004, Россия
7.0
В августе 44-го
криминал, военный, боевик, драма, триллер
2001, Россия / Беларусь
7.0
Ворошиловский стрелок
криминал, драма
1999, Россия
7.0
Смерть в кино
криминал
1990, СССР
5.0
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Продолжение сериала «Диверсант» выйдет в День Победы
Премьера состоится в 17:20 на Первом канале.
Написать
8 мая 2020 12:55
Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале
Культовый отечественный сериал выйдет уже без Владислава Галкина.
Написать
4 мая 2020 13:38
Спустя 13 лет: продолжение сериала «Диверсант» выйдет в День Победы
В визуальном плане сезон будет приближен к европейскому военному кино.
Написать
28 апреля 2020 16:14
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Вскрылась неприглядная правда о «воскрешении» погибшего Галкина на экранах
Близкие артиста осудили идею с использованием его изображения в сериале.
4 комментария
13 мая 2022 10:10
Зрители призвали отказаться от актеров после «воскрешения» Галкина
Многие фанаты остались в восторге от возможностей визуальных эффектов.
Написать
8 мая 2022 09:00
«Неживая подмена»: отец Галкина пришел в ужас от «воскрешения» актера в «Диверсанте»
Артист скончался 12 лет назад.
Написать
5 мая 2022 14:30
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