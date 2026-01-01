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Эвклид Кюрдзидис
Euclid Kyurdzidis
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Эвклид Кюрдзидис
Эвклид Кюрдзидис
Euclid Kyurdzidis
Дата рождения
22 февраля 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Цалка, Грузия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
В каком театре играет
Ростовский театр драмы им. Горького
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