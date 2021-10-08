Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Георгий Дронов
Георгий Дронов
О персоне
Фильмография
Статьи
Вопросы и ответы
Георгий Дронов
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
7 июля 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
183 см
Биография Георгия Дронова
Развернуть
Фильмография Георгия Дронова
Мымра
мелодрама, комедия
2008, Россия
4.0
Гроза муравьев
семейный, сказка, анимация, комедия, приключения
2006, США
6.0
Дикари
мелодрама, комедия, драма
2006, Россия
7.0
Все фильмы
Статьи о персоне
«Я против популяризации неестественного»: Георгий Дронов осудил однополый поцелуй на шоу «Игра»
Актер не считает себя толерантным человеком.
Написать
8 октября 2021 09:42
«Никого не хочу обидеть»: Георгий Дронов из «Ворониных» высказался против женской эмансипации
Актер признался, что не любит женский бокс.
Написать
9 марта 2021 14:04
Из-за смерти Бориса Клюева: Георгий Дронов из «Ворониных» раскрыл причину закрытия сериала
По словам актера, у Клюева было чему научиться.
Написать
2 марта 2021 11:27
Все статьи
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев