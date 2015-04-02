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Дикари
Отзывы о фильме «Дикари»
Дикари
2006 / Россия
7.3
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Мне кажется, ребятки, что Сальма Хаек, не будет смотрется, в роли босса картеля, натурально. От сюда делаю вывод, что кино будет не сильно акцентировано на реализм. Что так нравится у Стоуна порой...
2 апреля 2015, 12:51
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Leshiy133
2 апреля 2015, 12:51
Режиссёр
Оливер Стоун
наконец-таки вернулся к драйву и безумству, сняв «Особо опасных» с большим набором звёзд:
Джон Траволта
,
Бенисио Дель Торо
,
Сальма Хайек
, а также
Блейк Лайвли
и начинающие набирать популярность новые звезды кино:
Тейлор Китч
и
Аарон Джонсон
. Криминальный триллер о наркотиках, похищениях и сексе искренне пытается казаться настоящим олдскульным коктейлем, насыщенным действием, интригами и напряжением, но при этом с весьма посредственной концепцией повествования
Любовь втроём
«Дикари», выходящие у нас, как «Особо опасны», могли бы стать чётко выверенным современным шедевром в духе «Прирождённых убийц» того же Стоуна, но в одну реку дважды войти не получилось. Нет, фильм оказался хорошим и даже наросший на финале трэш-бред в духе Тарантино был грамотно исправлен в последние минуты в правильный и единственно-верный для такой истории финал, но Стоун то ли потерял хватку, то ли наделал множество ошибок по сюжету и в технической стороне проекта.
Двое наркодиллеров выращивают лучшую травку за счет познаний в ботаники, но малому бизнесу всегда будут мешать крупные «монополисты» из мафии, желающие подобрать под себя парочку гениев. Те, разумеется, подобному не рады, да и вообще собираются в скором времени выйти из дела, завязав с криминалом, ведь у них там любовь втроем – оба делят одну девушку на двоих, не желая делиться и расставаться.
Стоун прекрасно подобрал звёздный и опытный каст на второстепенные важные роли, но категорически прогадал с «новой кровью». Если Сальма Хайек восхитительно отыгрывает стервозную и строгую «мамашу» мафии, Траволта изумителен в виде продажного копа, а Бенисио Дель Торо играет убийцу так, что от каждого его взгляда мурашки по коже, то вся основная троица ничего из себя не представляет.
Супергерой Пипец – Аарон Джонсон совершенно не смотрится в образе ботаника, взявшегося за оружие для спасения любимой, а Тейлор Китч после волны блокбастеров здесь смотрится просто посредственным саппортом, шкафом-вышибалой, без малейшей души, обаяния и харизмы. Но главный минус картины – это невесть как оказавшаяся в центре сюжета Блейк Лейвли, совершенно далёкая внешне от женской красоты и вызывающая сплошное недоумение от количество восхищённого режиссёрского внимания к себе.
По концепции весь фильм рассказывается закадровым голосом её персонажа, постоянно прерывая действие никчёмными «нуарными» диалогами, суть которых – дать зрителям ложную интригу, выживет ли героиня. Ведь она каждые пять минут будет напоминать, что «то, что я вам рассказываю эту историю, ещё не значит, что я останусь жива» и всё в таком духе. Более того, при невероятном обилии сцен секса с данной псевдо-красоткой Блейк даже ни разу не разденется в кадре, чтобы хоть как-то оправдать безудержные вакханалии, тормозящие сюжет абсолютно цензурными вставками актов любви.
Фильм вообще даже при своем, казалось бы, взрослом рейтинге и содержании, снят настолько скромно, осторожно и скомкано. Даже жуткая открывающая сцена с бензопилой не покажет в кадре совершенно никакой открытой жестокости, что уж говорить о прикрытости и скромности всего остального. Да, здесь есть пара кровавых перестрелок и одна сцена с топлес-раздетой женщиной, не имеющей к сюжету никакого отношения, здесь есть яркие всплески в духе сцены с Траволтой и ножом в машине, но всех ярких пятен у фильма явно недостаточно, чтобы вытащить его самого из категории одноразового и просто «неплохого».
Стоун не сделал ожидаемого драйва и безумства, тормозил действие на каждом возможном углу и выбрал совершенно неверную подачу материала от лица похищенной девицы, завуалировав всю суть происходящего и не раскрывая потенциал сюжета на полную катушку. Фильм, будто бы обкромсан ножницами цензуры, мешающей развернуться, порой всё это выглядит лоскутным одеялом, мало связанных меж собой сцен, а порой сочной нарезкой для трейлера или видеоклипа, но практически ни разу не выходит цельной истории и внятного сюжета.
Впрочем, сам сюжет здесь чрезвычайно простой, замешанный на связях между персонажами, выливающихся в элегантные финальные твисты, от откровенно-банальных, до здоровских и интересных. И ведь фильм то действительно хороший. Его стоит смотреть и следует рекомендовать. Но уж очень многого тут не хватает, чтобы было желание посмотреть его повторно и действительно сделать каким-то знаковым событием.
«Особо опасны» получились умеренной версией того, на что могли бы претендовать, будь фильм более раскованным и возьми Стоун на главные роли куда более интересных и талантливых молодых актёров.
С другой стороны, по крайней мере обошлись без гламурных «гей-красавчиков» типа Эфрона или Паттинсона дабы зазвать на суровый мужской криминальный триллер ещё и женскую аудиторию. Да и ведь Китч и Джонсон актёры, в отличие от бездарной Лейвли, вполне хорошие, но антураж и роли им подобраны здесь совершенно не соответствующие.
А Стоун, что ж, он кредит доверия не растерял, и наконец-таки выбравшись от всякой муры про уолл-стрит, вроде как, собирался вернуться в бодрое и зрелищное кино, и если после «Дикарей», ставших лишь удачной разминкой, последует настоящий шедевр, то и данный фильм окажется всё же знаковым в фильмографии режиссёра, подготавливающим почву для новых достижений и мощного возвращения.
7/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Если бы мне, снова было 20 лет, я жил бы в Калифорнии, то этот фильм, был бы про мою, совершенно нормальную, современную мечту. Я бы со свои другом (ботаном), (я конечно герой войны, не очень жесткой как Вьетнам, что б крышу как у Рэмбо не снесло, по скромнее), придя из армии, в этаком образе потерянного мачо, естественно хотел бы только бухать, курить и трахаться. Про семью, работу или там колледж, в современной Америке, как то не модно рассуждать. И чем бы мы занялись, когда у нас кончатся деньги на траву и телок?? Конечно!! Проще всего ее начать самим выращивать и толкать на все четыре стороны, приклеивая при этом , чуть ли не свои бирки, продвигая свою Fраншизу, от западного до восточного побережья. А что б нам совсем хорошо было и не страшно, нам нужен высокопоставленный коп, решающий все вопросы (который больше похож, на продюсера бойз бэнда) ) и конечно Девушка, которой можно было доверить тайны, схемы, целые плантации, ну и секс, много много много секса. И на все это fилосовски смотреть, со своей террасы, с видом на океан, "дескать, такая вот херовая жизнь, ну ни че, мы курим и терпим с товарищем". Ну и когда нам станет совсем скучно (телка то у нас одна), на нас должны наехать. .КТО? Конечно мексиканцы!!! Очень харизматический, абсолютно злобный, не мотивированный народ).Вот это все, нормально укладывается в прокуренной голове 17 летнего подростка, НО Оливер, тебе же 66 лет и ты снимал кино про Кеннеди,Че,Буша, Гекко на худой конец))!!!......
Теперь к деталям.
Очень удивился гармоничности Сальмы в этом fильме, это настоящее украшение оного. ЕЕ fразы самые жесткие и емкие, "куришь с 8го класса?, теперь понятно почему ты не можешь сконцентрироваться))" или "они не тебя любят, они так любят друг друга, что не хотят тебя делить)". Дель Торо, вобще без комментариев, без него это кино было бы пресновато. В итоге, интересный нарко-боевик, в стиле похожем на "Домино" Тони Скотта, с кучей героев, и разваливающимся магистральным сюжетом. С "неоддтупляемым" положительными героями, которых кстати, не зря весь fильм называли, либо клоуны, либо придурки, так и есть. Очень стильной картинкой, тут конечно, не дать не взять, видно проfи. Вобщем Стоун развлекся, показал что он старый мастер, и может снимать все что угодно и про что угодно. Так крепко и весело, на 8 из 10 точно.
П.С. остался вопрос, вот эти пять друзей Тейлора, с винтовками, они куда с этими "веслами" побежали, когда их Полиция окружила?там на пожизненный срок они набегали. Интересно, их то наверное не отпустили, как двух придурков. Хотя, все эти пять морпехов, могли бы быть только нарко-иллюзией Тейлора, тогда я бы сказал, это ШЕДЕВР).
П.С.С. Ну и может быть это гимн Марихуанне.?! Она и от рака помогает, и деньги на аfриканских детей дает и стирает все вопросы о толерантности, религиях, ревности, , глупости и всей этой мировой депресивности в сущности. Она есть единственная причина, борьбы, даже не сама она, а лэйбл прооизводителя, бренд! Как ее можно употреблять и что потом делать, показано со всей достоверностью и стилем, под музыку Massive Аttасk, видом на звездное небо, Дальше, можно наверное уже выходить в конгрессе с предложением о легализации таковой!В пром производство, налоги, занятость и так далее. Ведь основной сыр-бор, произошел из-за того, что просто мексиканцы, выращивают херовую траву, без души и технологий и это их, на fоне мирового декаданса, крайне удручает...) Мир Вам.😌
2 апреля 2015, 12:51
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VinTik
2 апреля 2015, 12:51
Кинотеатр ерунда, администраторша на голову больная и т.п. Потому что я маленького роста и меня не пустили из-из этого на фильм, хотя моему брату 16 лет, но он крупнее и по выше меня и его спокойно пропустили. Так что лично мое мнение не ходите в этот кинотеатр. Обслуживание низкое!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Maklay
2 апреля 2015, 12:51
соглашусь с peacefrog,фильм полный шлак!!!
2 апреля 2015, 12:51
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Скучный фильм . не интересный. На один раз.
3 / 10
2 апреля 2015, 12:51
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Отстойный такой фильмец. Тройственный союз вообще не зацепил, снят скромно и холодно, девчонка страшная.. В принципе можно было уходить в первые же пять минут фильма после совершенно дебильной фразы: "Бен считает что наркота делает мир лучше" на полном серьезе. Это кстати по совместительству является также и сюжетом картины ✊
Не стильно, не брутально, с полным отсутствием тонкого черного юмора, что ожидалось от Стоуна априори. Жестокие убийства и пытки ну никак не оправдались и смотрелись противно.
Только Сэльма понравилась, за нее 2/10
2 апреля 2015, 12:51
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Любовь втроём
«Дикари», выходящие у нас, как «Особо опасны», могли бы стать чётко выверенным современным шедевром в духе «Прирождённых убийц» того же Стоуна, но в одну реку дважды войти не получилось. Нет, фильм оказался хорошим и даже наросший на финале трэш-бред в духе Тарантино был грамотно исправлен в последние минуты в правильный и единственно-верный для такой истории финал, но Стоун то ли потерял хватку, то ли наделал множество ошибок по сюжету и в технической стороне проекта.
Двое наркодиллеров выращивают лучшую травку за счет познаний в ботаники, но малому бизнесу всегда будут мешать крупные «монополисты» из мафии, желающие подобрать под себя парочку гениев. Те, разумеется, подобному не рады, да и вообще собираются в скором времени выйти из дела, завязав с криминалом, ведь у них там любовь втроем – оба делят одну девушку на двоих, не желая делиться и расставаться.
Стоун прекрасно подобрал звёздный и опытный каст на второстепенные важные роли, но категорически прогадал с «новой кровью». Если Сальма Хайек восхитительно отыгрывает стервозную и строгую «мамашу» мафии, Траволта изумителен в виде продажного копа, а Бенисио Дель Торо играет убийцу так, что от каждого его взгляда мурашки по коже, то вся основная троица ничего из себя не представляет.
Супергерой Пипец – Аарон Джонсон совершенно не смотрится в образе ботаника, взявшегося за оружие для спасения любимой, а Тейлор Китч после волны блокбастеров здесь смотрится просто посредственным саппортом, шкафом-вышибалой, без малейшей души, обаяния и харизмы. Но главный минус картины – это невесть как оказавшаяся в центре сюжета Блейк Лейвли, совершенно далёкая внешне от женской красоты и вызывающая сплошное недоумение от количество восхищённого режиссёрского внимания к себе.
По концепции весь фильм рассказывается закадровым голосом её персонажа, постоянно прерывая действие никчёмными «нуарными» диалогами, суть которых – дать зрителям ложную интригу, выживет ли героиня. Ведь она каждые пять минут будет напоминать, что «то, что я вам рассказываю эту историю, ещё не значит, что я останусь жива» и всё в таком духе. Более того, при невероятном обилии сцен секса с данной псевдо-красоткой Блейк даже ни разу не разденется в кадре, чтобы хоть как-то оправдать безудержные вакханалии, тормозящие сюжет абсолютно цензурными вставками актов любви.
Фильм вообще даже при своем, казалось бы, взрослом рейтинге и содержании, снят настолько скромно, осторожно и скомкано. Даже жуткая открывающая сцена с бензопилой не покажет в кадре совершенно никакой открытой жестокости, что уж говорить о прикрытости и скромности всего остального. Да, здесь есть пара кровавых перестрелок и одна сцена с топлес-раздетой женщиной, не имеющей к сюжету никакого отношения, здесь есть яркие всплески в духе сцены с Траволтой и ножом в машине, но всех ярких пятен у фильма явно недостаточно, чтобы вытащить его самого из категории одноразового и просто «неплохого».
Стоун не сделал ожидаемого драйва и безумства, тормозил действие на каждом возможном углу и выбрал совершенно неверную подачу материала от лица похищенной девицы, завуалировав всю суть происходящего и не раскрывая потенциал сюжета на полную катушку. Фильм, будто бы обкромсан ножницами цензуры, мешающей развернуться, порой всё это выглядит лоскутным одеялом, мало связанных меж собой сцен, а порой сочной нарезкой для трейлера или видеоклипа, но практически ни разу не выходит цельной истории и внятного сюжета.
Впрочем, сам сюжет здесь чрезвычайно простой, замешанный на связях между персонажами, выливающихся в элегантные финальные твисты, от откровенно-банальных, до здоровских и интересных. И ведь фильм то действительно хороший. Его стоит смотреть и следует рекомендовать. Но уж очень многого тут не хватает, чтобы было желание посмотреть его повторно и действительно сделать каким-то знаковым событием.
«Особо опасны» получились умеренной версией того, на что могли бы претендовать, будь фильм более раскованным и возьми Стоун на главные роли куда более интересных и талантливых молодых актёров.
С другой стороны, по крайней мере обошлись без гламурных «гей-красавчиков» типа Эфрона или Паттинсона дабы зазвать на суровый мужской криминальный триллер ещё и женскую аудиторию. Да и ведь Китч и Джонсон актёры, в отличие от бездарной Лейвли, вполне хорошие, но антураж и роли им подобраны здесь совершенно не соответствующие.
А Стоун, что ж, он кредит доверия не растерял, и наконец-таки выбравшись от всякой муры про уолл-стрит, вроде как, собирался вернуться в бодрое и зрелищное кино, и если после «Дикарей», ставших лишь удачной разминкой, последует настоящий шедевр, то и данный фильм окажется всё же знаковым в фильмографии режиссёра, подготавливающим почву для новых достижений и мощного возвращения.
7/10
Теперь к деталям.
Очень удивился гармоничности Сальмы в этом fильме, это настоящее украшение оного. ЕЕ fразы самые жесткие и емкие, "куришь с 8го класса?, теперь понятно почему ты не можешь сконцентрироваться))" или "они не тебя любят, они так любят друг друга, что не хотят тебя делить)". Дель Торо, вобще без комментариев, без него это кино было бы пресновато. В итоге, интересный нарко-боевик, в стиле похожем на "Домино" Тони Скотта, с кучей героев, и разваливающимся магистральным сюжетом. С "неоддтупляемым" положительными героями, которых кстати, не зря весь fильм называли, либо клоуны, либо придурки, так и есть. Очень стильной картинкой, тут конечно, не дать не взять, видно проfи. Вобщем Стоун развлекся, показал что он старый мастер, и может снимать все что угодно и про что угодно. Так крепко и весело, на 8 из 10 точно.
П.С. остался вопрос, вот эти пять друзей Тейлора, с винтовками, они куда с этими "веслами" побежали, когда их Полиция окружила?там на пожизненный срок они набегали. Интересно, их то наверное не отпустили, как двух придурков. Хотя, все эти пять морпехов, могли бы быть только нарко-иллюзией Тейлора, тогда я бы сказал, это ШЕДЕВР).
П.С.С. Ну и может быть это гимн Марихуанне.?! Она и от рака помогает, и деньги на аfриканских детей дает и стирает все вопросы о толерантности, религиях, ревности, , глупости и всей этой мировой депресивности в сущности. Она есть единственная причина, борьбы, даже не сама она, а лэйбл прооизводителя, бренд! Как ее можно употреблять и что потом делать, показано со всей достоверностью и стилем, под музыку Massive Аttасk, видом на звездное небо, Дальше, можно наверное уже выходить в конгрессе с предложением о легализации таковой!В пром производство, налоги, занятость и так далее. Ведь основной сыр-бор, произошел из-за того, что просто мексиканцы, выращивают херовую траву, без души и технологий и это их, на fоне мирового декаданса, крайне удручает...) Мир Вам.😌
3 / 10
Не стильно, не брутально, с полным отсутствием тонкого черного юмора, что ожидалось от Стоуна априори. Жестокие убийства и пытки ну никак не оправдались и смотрелись противно.
Только Сэльма понравилась, за нее 2/10
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