Kinoafisha
Film festivals
Toronto International Film Festival
Events
Toronto International Film Festival 2024
All nominated films "Toronto International Film Festival" in 2024
Site
Canada
Date
5 September 2024 - 15 September 2024
/ TIFF Tribute Performer Award
Jharrel Jerome
Winner
Amy Adams
Winner
Amy Adams
Winner
Jharrel Jerome
Winner
/ Norman Jewison Career Achievement Award
David Cronenberg
Winner
David Cronenberg
Winner
/ Share Her Journey Groundbreaker Award
Cate Blanchett
Winner
Cate Blanchett
Winner
Wavelengths Section / Shorts
All nominees
Potenciais à Deriva
Potenciais à Deriva
Leonardo Pirondi
Show all nominees
/ TIFF Tribute Award in Impact Media
Winner
Winner
IMDbPro Short Cuts / IMDbPro Short Cuts Award for Best International Short Film
Deck 5B
Däck 5B
Malin Ingrid Johansson
Winner
/ TIFF Tribute Awards Honorary Chair
Sandra Oh
Winner
Sandra Oh
Winner
/ Best Canadian Discovery Award
6.7
Universal Language
Matthew Rankin
Winner
Watch trailer
/ Best Canadian Discovery Award - Honourable Mention
You Are Not Alone
Vous n'êtes pas seuls
Philippe Lupien, Marie-Hélène Viens
Winner
You Are Not Alone
Vous n'êtes pas seuls
Philippe Lupien, Marie-Hélène Viens
Winner
/ Platform Award - Honourable Mention
Daughter's Daughter
Nu er de nu er
Sylvia Chang
Winner
/ Platform Award
7.1
Polvo serán
Carlos Marqués-Marcet
Winner
All nominees
Daniela Forever
Daniela Forever
Nacho Vigalondo
Daughter's Daughter
Nu er de nu er
Xi Huang
Paying for It
Paying for It
Li Suk-Yin
The Wolves Always Come at Night
The Wolves Always Come at Night
Gabrielle Brady
Viktor
Viktor
Olivier Sarbil
6.5
Pedro Páramo
Rodrigo Prieto
Watch trailer
Triumph
Triumf
Petar Valchanov, Kristina Grozeva
5.5
Mr. K
Tallulah Hazekamp Schwab
Watch trailer
Winter in Sokcho
Hiver à Sokcho
Koya Kamura
Show all nominees
Best Canadian Feature Film
Shepherds
Bergers
Sofi Derasp
Winner
Discovery Award / Best Film
All nominees
Ink Wash
Ink Wash
Sarra Tsorakidis
The Courageous
The Courageous
Jasmin Gordon
Show all nominees
People's Choice Award / Best Film
7.7
The Life of Chuck
Mike Flanagan
Winner
Watch trailer
All nominees
6.8
Anora
Sean Baker
Watch trailer
U Are the Universe
U Are the Universe
Pavlo Ostrikov
Anywhere Anytime
Anywhere Anytime
Milad Tangshir
6.7
Under the Volcano
Pod wulkanem
Damian Kocur
April
April
Dea Kulumbegashvili
6.2
Emilia Perez
Emilia Pérez
Jacques Audiard
7.8
To a Land Unknown
Mahdi Fleifel
Show all nominees
People's Choice Award / Documentary
The Tragically Hip: No Dress Rehearsal
The Tragically Hip: No Dress Rehearsal
Mike Downie
Winner
All nominees
Tata
Tata
Radu Ciorniciuc, Lina Vdovii
Your Tomorrow
Your Tomorrow
Ali Weinstein
7.1
Will & Harper
Josh Greenbaum
Watch trailer
Tata
Tata
Radu Ciorniciuc, Lina Vdovii
Show all nominees
People's Choice Award / Midnight Madness
7.0
The Substance
Korali Farzha
Winner
Watch trailer
All nominees
7.1
Friendship
Andrew DeYoung
Watch trailer
Dead Talents Society
Gui Cai Zhi Dao
John Hsu
Show all nominees
NETPAC Award
7.6
The Last of the Sea Women
Sue Kim
Winner
All nominees
Bound in Heaven
Kun bang shang tian tang
Xin Huo
Ka Whawhai Tonu
Ka Whawhai Tonu
Toby Parkinson
Show all nominees
Platform Prize
7.1
Polvo serán
Carlos Marqués-Marcet
Winner
All nominees
Daniela Forever
Daniela Forever
Nacho Vigalondo
Daughter's Daughter
Nu er de nu er
Xi Huang
5.5
Mr. K
Tallulah Hazekamp Schwab
Watch trailer
The Wolves Always Come at Night
The Wolves Always Come at Night
Gabrielle Brady
Triumph
Triumf
Petar Valchanov, Kristina Grozeva
Paying for It
Paying for It
Li Suk-Yin
6.5
Pedro Páramo
Rodrigo Prieto
Watch trailer
Viktor
Viktor
Olivier Sarbil
Winter in Sokcho
Hiver à Sokcho
Koya Kamura
Show all nominees
Short Cuts Award / Best International Short Film
All nominees
Marion
Marion
Joe Weiland, Finn Constantine
Show all nominees
Short Cuts Award / Best Short Film
All nominees
Marion
Marion
Joe Weiland, Finn Constantine
Show all nominees
Short Cuts Award - Honorable Mention / Best International Short Film
Quota
Quota
Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw
Winner
Quota
Quota
Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw
Winner
FIPRESCI Prize
Mother Mother
Mother Mother
K'Naan
Winner
TIFF Ebert Director Award
Mike Leigh
Winner
Mike Leigh
Winner
IMDbPro Short Cuts / IMDbPro Short Cuts Award for Best Canadian Film
Are You Scared to Be Yourself Because You Think That You Might Fail?
Are You Scared to Be Yourself Because You Think That You Might Fail?
Bec Pecaut
Winner
All nominees
Julian and the Wind
Julian and the Wind
Connor Jessup
Maybe Elephants
Kanskje det var elefanter
Torill Kove
Welima'q
Welima'q
Shalan Joudry
Perfectly a Strangeness
Perfectly a Strangeness
Alison McAlpine
Mercenaire
Mercenaire
Pier-Philippe Chevigny
Alazar
Alazar
Beza Hailu Lemma
Inkwo for When the Starving Return
Inkwo for When the Starving Return
Amanda Strong
The Best
The Best
Ian Bawa
Who Loves the Sun
Who Loves the Sun
Arshia Shakiba
Before They Joined Us
Before They Joined Us
Arshile Egoyan
Fantas
Fantas
Halima Elkhatabi
One Day This Kid
One Day This Kid
Alexander Farah
On a Sunday at Eleven
On a Sunday at Eleven
Alicia K. Harris
The Wolf
The Wolf
Theodore Ushev
Show all nominees
IMDbPro Short Cuts / IMDbPro Short Cuts Award for Best Film
Deck 5B
Däck 5B
Malin Ingrid Johansson
Winner
All nominees
Percebes
Percebes
Alexandra Ramires, Laura Gonçalves
Sauna Day
Sannapäiv
Tushar Prakash, Anna Hints
The Beguiling
The Beguiling
ishkwaazhe Shane McSauby
Never Have I Ever
Jamais je n'ai
Joyce A. Nashawati
Marion
Marion
Joe Weiland, Finn Constantine
A Son & a Father
1 hijo & 1 padre
Andrés Ramírez Pulido
Wrecked a Bunch of Cars, Had a Good Time
Wrecked a Bunch of Cars, Had a Good Time
James P. Gannon, Matt Ferrin
Quota
Quota
Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw
The Cost of Hugging
The Cost of Hugging
Louis Bhose
Vox Humana
Vox Humana
Don Josephus Raphael Eblahan
Wrecked a Bunch of Cars, Had a Good Time
Wrecked a Bunch of Cars, Had a Good Time
James P. Gannon, Matt Ferrin
Quota
Quota
Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw
The Yellow
The Yellow
Maika Monroe, Simone Faoro
La Voix des Sirènes
La Voix des Sirènes
Gianluigi Toccafondo
The Man Who Could Not Remain Silent
Covjek koji nije mogao sutjeti
Nebojsa Slijepcevic
Percebes
Percebes
Alexandra Ramires, Laura Gonçalves
Sauna Day
Sannapäiv
Tushar Prakash, Anna Hints
O
O
Runar Runarsson
Amarela
Amarela
André Hayato Saito
On the Way
Rrugës
Samir Karahoda
Aïda Neither
Aïda Non Plus
Elisa Julia Gilmour
Stomach Bug
Stomach Bug
Matty Crawford
Loser Baby
Loser Baby
Silent Panorama
Silent Panorama
Nicolas Piret
Show all nominees
Special Tribute Award
TIFF Emerging Talent Award
TIFF Variety Artisan Award
Camille
Emilia Perez
Winner
Clément Ducol
Emilia Perez
Winner
Camille
Winner
Clément Ducol
Winner
Camille
Emilia Perez
Winner
Clément Ducol
Emilia Perez
Winner
