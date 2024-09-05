Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Toronto International Film Festival Events Toronto International Film Festival 2024

All nominated films "Toronto International Film Festival" in 2024

Site Canada
Date 5 September 2024 - 15 September 2024
/ TIFF Tribute Performer Award
Jharrel Jerome
Winner
Amy Adams
Amy Adams
Winner
Amy Adams
Amy Adams
Winner
Jharrel Jerome
Winner
/ Norman Jewison Career Achievement Award
David Cronenberg
David Cronenberg
Winner
David Cronenberg
David Cronenberg
Winner
/ Share Her Journey Groundbreaker Award
Cate Blanchett
Cate Blanchett
Winner
Cate Blanchett
Cate Blanchett
Winner
Wavelengths Section / Shorts
All nominees
Potenciais à Deriva Potenciais à Deriva
Leonardo Pirondi
/ TIFF Tribute Award in Impact Media
Winner
Winner
IMDbPro Short Cuts / IMDbPro Short Cuts Award for Best International Short Film
Deck 5B Däck 5B
Malin Ingrid Johansson
Winner
/ TIFF Tribute Awards Honorary Chair
Sandra Oh
Sandra Oh
Winner
Sandra Oh
Sandra Oh
Winner
/ Best Canadian Discovery Award
Universal Language 6.7
Universal Language
Matthew Rankin
Winner
Watch trailer
/ Best Canadian Discovery Award - Honourable Mention
You Are Not Alone Vous n'êtes pas seuls
Philippe Lupien, Marie-Hélène Viens
Winner
You Are Not Alone Vous n'êtes pas seuls
Philippe Lupien, Marie-Hélène Viens
Winner
/ Platform Award - Honourable Mention
Daughter's Daughter Nu er de nu er
Sylvia Chang
Winner
/ Platform Award
7.1
Polvo serán
Carlos Marqués-Marcet
Winner
All nominees
Daniela Forever Daniela Forever
Nacho Vigalondo
Daughter's Daughter Nu er de nu er
Xi Huang
Paying for It Paying for It
Li Suk-Yin
The Wolves Always Come at Night The Wolves Always Come at Night
Gabrielle Brady
Viktor Viktor
Olivier Sarbil
Pedro Páramo 6.5
Pedro Páramo
Rodrigo Prieto
Watch trailer
Triumph Triumf
Petar Valchanov, Kristina Grozeva
Mr. K 5.5
Mr. K
Tallulah Hazekamp Schwab
Watch trailer
Winter in Sokcho Hiver à Sokcho
Koya Kamura
Best Canadian Feature Film
Shepherds Bergers
Sofi Derasp
Winner
Discovery Award / Best Film
All nominees
Ink Wash Ink Wash
Sarra Tsorakidis
The Courageous The Courageous
Jasmin Gordon
People's Choice Award / Best Film
The Life of Chuck 7.7
The Life of Chuck
Mike Flanagan
Winner
Watch trailer
All nominees
Anora 6.8
Anora
Sean Baker
Watch trailer
U Are the Universe U Are the Universe
Pavlo Ostrikov
Anywhere Anytime Anywhere Anytime
Milad Tangshir
Under the Volcano 6.7
Under the Volcano Pod wulkanem
Damian Kocur
April April
Dea Kulumbegashvili
Emilia Perez 6.2
Emilia Perez Emilia Pérez
Jacques Audiard
To a Land Unknown 7.8
To a Land Unknown
Mahdi Fleifel
People's Choice Award / Documentary
The Tragically Hip: No Dress Rehearsal The Tragically Hip: No Dress Rehearsal
Mike Downie
Winner
All nominees
Tata Tata
Radu Ciorniciuc, Lina Vdovii
Your Tomorrow Your Tomorrow
Ali Weinstein
Will & Harper 7.1
Will & Harper
Josh Greenbaum
Watch trailer
Tata Tata
Radu Ciorniciuc, Lina Vdovii
People's Choice Award / Midnight Madness
The Substance 7.0
The Substance
Korali Farzha
Winner
Watch trailer
All nominees
Friendship 7.1
Friendship
Andrew DeYoung
Watch trailer
Dead Talents Society Gui Cai Zhi Dao
John Hsu
NETPAC Award
The Last of the Sea Women 7.6
The Last of the Sea Women
Sue Kim
Winner
All nominees
Bound in Heaven Kun bang shang tian tang
Xin Huo
Ka Whawhai Tonu Ka Whawhai Tonu
Toby Parkinson
Platform Prize
7.1
Polvo serán
Carlos Marqués-Marcet
Winner
All nominees
Daniela Forever Daniela Forever
Nacho Vigalondo
Daughter's Daughter Nu er de nu er
Xi Huang
Mr. K 5.5
Mr. K
Tallulah Hazekamp Schwab
Watch trailer
The Wolves Always Come at Night The Wolves Always Come at Night
Gabrielle Brady
Triumph Triumf
Petar Valchanov, Kristina Grozeva
Paying for It Paying for It
Li Suk-Yin
Pedro Páramo 6.5
Pedro Páramo
Rodrigo Prieto
Watch trailer
Viktor Viktor
Olivier Sarbil
Winter in Sokcho Hiver à Sokcho
Koya Kamura
Short Cuts Award / Best International Short Film
All nominees
Marion Marion
Joe Weiland, Finn Constantine
Short Cuts Award / Best Short Film
All nominees
Marion Marion
Joe Weiland, Finn Constantine
Short Cuts Award - Honorable Mention / Best International Short Film
Quota Quota
Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw
Winner
Quota Quota
Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw
Winner
FIPRESCI Prize
Mother Mother Mother Mother
K'Naan
Winner
TIFF Ebert Director Award
Mike Leigh
Winner
Mike Leigh
Winner
IMDbPro Short Cuts / IMDbPro Short Cuts Award for Best Canadian Film
Are You Scared to Be Yourself Because You Think That You Might Fail? Are You Scared to Be Yourself Because You Think That You Might Fail?
Bec Pecaut
Winner
All nominees
Julian and the Wind Julian and the Wind
Connor Jessup
Maybe Elephants Kanskje det var elefanter
Torill Kove
Welima'q Welima'q
Shalan Joudry
Perfectly a Strangeness Perfectly a Strangeness
Alison McAlpine
Mercenaire Mercenaire
Pier-Philippe Chevigny
Alazar Alazar
Beza Hailu Lemma
Inkwo for When the Starving Return Inkwo for When the Starving Return
Amanda Strong
The Best The Best
Ian Bawa
Who Loves the Sun Who Loves the Sun
Arshia Shakiba
Before They Joined Us Before They Joined Us
Arshile Egoyan
Fantas Fantas
Halima Elkhatabi
One Day This Kid One Day This Kid
Alexander Farah
On a Sunday at Eleven On a Sunday at Eleven
Alicia K. Harris
The Wolf The Wolf
Theodore Ushev
IMDbPro Short Cuts / IMDbPro Short Cuts Award for Best Film
Deck 5B Däck 5B
Malin Ingrid Johansson
Winner
All nominees
Percebes Percebes
Alexandra Ramires, Laura Gonçalves
Sauna Day Sannapäiv
Tushar Prakash, Anna Hints
The Beguiling The Beguiling
ishkwaazhe Shane McSauby
Never Have I Ever Jamais je n'ai
Joyce A. Nashawati
Marion Marion
Joe Weiland, Finn Constantine
A Son & a Father 1 hijo & 1 padre
Andrés Ramírez Pulido
Wrecked a Bunch of Cars, Had a Good Time Wrecked a Bunch of Cars, Had a Good Time
James P. Gannon, Matt Ferrin
Quota Quota
Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw
The Cost of Hugging The Cost of Hugging
Louis Bhose
Vox Humana Vox Humana
Don Josephus Raphael Eblahan
Wrecked a Bunch of Cars, Had a Good Time Wrecked a Bunch of Cars, Had a Good Time
James P. Gannon, Matt Ferrin
Quota Quota
Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw
The Yellow The Yellow
Maika Monroe, Simone Faoro
La Voix des Sirènes La Voix des Sirènes
Gianluigi Toccafondo
The Man Who Could Not Remain Silent Covjek koji nije mogao sutjeti
Nebojsa Slijepcevic
Percebes Percebes
Alexandra Ramires, Laura Gonçalves
Sauna Day Sannapäiv
Tushar Prakash, Anna Hints
O O
Runar Runarsson
Amarela Amarela
André Hayato Saito
On the Way Rrugës
Samir Karahoda
Aïda Neither Aïda Non Plus
Elisa Julia Gilmour
Stomach Bug Stomach Bug
Matty Crawford
Loser Baby Loser Baby
Silent Panorama Silent Panorama
Nicolas Piret
Special Tribute Award
TIFF Emerging Talent Award
TIFF Variety Artisan Award
Camille
Emilia Perez
Winner
Clément Ducol
Emilia Perez
Winner
Camille
Winner
Clément Ducol
Winner
Camille
Emilia Perez
Winner
Clément Ducol
Emilia Perez
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more