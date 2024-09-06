Menu
The Life of Chuck

The Life of Chuck
Synopsis

A story told in reverse, starting with the end of Chuck Krantz's life, and moving back in time to show how he lived that life.
The Life of Chuck - trailer 2
The Life of Chuck  trailer 2
Country USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2024
Online premiere 29 July 2025
World premiere 6 September 2024
Release date
5 June 2025 Russia Вольга
21 August 2025 Argentina +13
5 June 2025 Australia
5 June 2025 Belarus
21 August 2025 Brazil
13 June 2025 Canada PG
4 September 2025 Chile TE+7
21 August 2025 Colombia
29 May 2025 Croatia
21 August 2025 Dominican Republic
11 July 2025 Estonia
11 June 2025 France
24 July 2025 Germany
4 September 2025 Greece
6 June 2025 India
22 August 2025 Ireland 15A
19 June 2025 Israel
2 October 2025 Italy
12 June 2025 Kazakhstan 18+
8 August 2025 Latvia N16
20 June 2025 Lithuania N
21 August 2025 Mexico
5 June 2025 Moldova N 16
5 June 2025 Netherlands
31 July 2025 New Zealand
28 August 2025 Peru
20 August 2025 Philippines
13 June 2025 Poland
19 June 2025 Portugal
19 June 2025 Qatar
5 June 2025 Singapore NC16
6 June 2025 South Africa
12 September 2025 Spain
19 September 2025 Sweden
31 July 2025 Switzerland 10
18 December 2025 Taiwan, Province of China 18+
13 June 2025 Turkey
19 June 2025 UAE 18TC
30 May 2025 USA
19 June 2025 Ukraine
Worldwide Gross $17,237,239
Production Neon, Intrepid Pictures, Red Room Pictures
Also known as
The Life of Chuck, La vida de Chuck, A Vida de Chuck, Chuckov život, Жизнь Чака, Čaka dzīve, Chuck élete, Chuck'ın Hayatı, Chucki elu, Chuckovo življenje, Gyvenimas pagal Čaką, Kha'yav shel Chuck, La vie de Chuck, Life of Chuck, Viața lui Chuck, Życie Chucka, Η ζωή του Τσακ, Життя Чака, Чаков живот
Director
Mike Flanagan
Mike Flanagan
Cast
Karen Gillan
Karen Gillan
Jacob Tremblay
Jacob Tremblay
Tom Hiddleston
Tom Hiddleston
Molly C. Quinn
Molly C. Quinn
Kate Siegel
Kate Siegel
Cast and Crew

Film rating

7.7
Rate 37 votes
7.4 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  672 In the Drama genre  302 In the Fantasy genre  45 In the Sci-Fi genre  96 In films of USA  423
Karo 8 Kapitoliy Vernadskogo
22:50 from 300 ₽
All showtimes and tickets
Film Reviews
Станислав Ян 11 June 2025, 11:04
Фильм не для всех. И это радует. Кинг угадывается. Игра актёров приятно удивляет.
Comon 20 June 2025, 19:47
Фильм неплох, местами так и вовсе хорош, Кинг чувствуется в первой и третьей истории, актёры супер, посыл вот фильма немного пассивен и не так… Read more…
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
The Life of Chuck - trailer 2
The Life of Chuck Trailer 2
The Life of Chuck - trailer
The Life of Chuck Trailer
Stills

