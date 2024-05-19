The Substance

, 2024
The Substance
USA, France, Great Britain / Horror / 18+
Synopsis

A fading celebrity decides to use a black market drug, a cell-replicating substance that temporarily creates a younger, better version of herself.

Cast

Demi Moore
Margaret Qualley
Hugo Diego Garcia
Dennis Quaid
Oscar Lesage
Edward Hamilton-Clark
Director Coralie Fargeat
Writer Coralie Fargeat
Composer Raffertie
Film details

Country USA / France / Great Britain
Runtime 2 hours 21 minutes
Production year 2024
Online premiere 29 October 2024
World premiere 19 May 2024
Release date
19 September 2024 Russia Вольга
19 September 2024 Argentina
19 September 2024 Australia
19 September 2024 Azerbaijan 18+
19 September 2024 Belarus
6 November 2024 Belgium
19 September 2024 Brazil 18
17 January 2025 Bulgaria
20 September 2024 Canada 18A
19 September 2024 Chile 18
26 September 2024 Colombia
19 September 2024 Croatia o.A.
10 October 2024 Czechia
19 September 2024 Dominican Republic
1 November 2024 Estonia
27 September 2024 Finland
6 November 2024 France
19 September 2024 Georgia R
19 September 2024 Germany
20 September 2024 Great Britain 18
31 October 2024 Greece
19 September 2024 Guatemala
10 October 2024 Hong Kong III
10 October 2024 Hungary
21 February 2025 Iceland 16 year age limit
16 October 2024 Indonesia
20 September 2024 Ireland 16
21 November 2024 Israel
17 October 2024 Italy 6+
16 May 2025 Japan R15+
19 September 2024 Kazakhstan 18+
19 September 2024 Kyrgyzstan 16+
25 October 2024 Latvia (none)
27 September 2024 Lithuania
10 October 2024 Macao D
19 September 2024 Mexico
19 September 2024 Moldova N 16
19 September 2024 Montenegro o.A.
19 September 2024 Netherlands 16
19 September 2024 New Zealand
20 September 2024 Norway
26 September 2024 Peru
25 September 2024 Philippines
27 September 2024 Poland
31 October 2024 Portugal
19 September 2024 Puerto Rico R
26 October 2024 Romania N/A
19 September 2024 Serbia o.A.
26 September 2024 Singapore M18
10 October 2024 Slovakia 18
1 December 2024 South Korea 19
11 October 2024 Spain
18 September 2024 Sweden
27 September 2024 Switzerland
18 October 2024 Taiwan
26 September 2024 Thailand
1 November 2024 Turkey
20 September 2024 USA
17 October 2024 Ukraine
19 September 2024 Uzbekistan 18+
1 November 2024 Viet Nam
Budget $17,500,000
Worldwide Gross $77,316,812
Production Working Title Films, Blacksmith, A Good Story
Also known as
The Substance, La Sustancia, A Substância, Substance, Substansiya, Субстанция, A szer, Cevher, La Substance, Protseduur, Seobeuseuteonseu, Shavqatsiz modda, Substancija, Substancja, Substanța, Supstanca, Thần Dược, The substance: Το ελιξίριο της νιότης, Yoffy Mesookan, Веществото, Субстанція, Субстанцыя, Супстанца, サブスタンス, 完美物質, 实体, 懼裂, 某种物质, 母体, 物质

Film rating

7.0
Rate 247 votes
7.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1904 In the Horror genre  122 In films of USA  1154 In films of France  130 In films of Great Britain  157 In films of 2024  103

Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
