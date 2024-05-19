A fading celebrity decides to use a black market drug, a cell-replicating substance that temporarily creates a younger, better version of herself.
|19 September 2024
|Russia
|Вольга
|19 September 2024
|Argentina
|19 September 2024
|Australia
|19 September 2024
|Azerbaijan
|18+
|19 September 2024
|Belarus
|6 November 2024
|Belgium
|19 September 2024
|Brazil
|18
|17 January 2025
|Bulgaria
|20 September 2024
|Canada
|18A
|19 September 2024
|Chile
|18
|26 September 2024
|Colombia
|19 September 2024
|Croatia
|o.A.
|10 October 2024
|Czechia
|19 September 2024
|Dominican Republic
|1 November 2024
|Estonia
|27 September 2024
|Finland
|6 November 2024
|France
|19 September 2024
|Georgia
|R
|19 September 2024
|Germany
|20 September 2024
|Great Britain
|18
|31 October 2024
|Greece
|19 September 2024
|Guatemala
|10 October 2024
|Hong Kong
|III
|10 October 2024
|Hungary
|21 February 2025
|Iceland
|16 year age limit
|16 October 2024
|Indonesia
|20 September 2024
|Ireland
|16
|21 November 2024
|Israel
|17 October 2024
|Italy
|6+
|16 May 2025
|Japan
|R15+
|19 September 2024
|Kazakhstan
|18+
|19 September 2024
|Kyrgyzstan
|16+
|25 October 2024
|Latvia
|(none)
|27 September 2024
|Lithuania
|10 October 2024
|Macao
|D
|19 September 2024
|Mexico
|19 September 2024
|Moldova
|N 16
|19 September 2024
|Montenegro
|o.A.
|19 September 2024
|Netherlands
|16
|19 September 2024
|New Zealand
|20 September 2024
|Norway
|26 September 2024
|Peru
|25 September 2024
|Philippines
|27 September 2024
|Poland
|31 October 2024
|Portugal
|19 September 2024
|Puerto Rico
|R
|26 October 2024
|Romania
|N/A
|19 September 2024
|Serbia
|o.A.
|26 September 2024
|Singapore
|M18
|10 October 2024
|Slovakia
|18
|1 December 2024
|South Korea
|19
|11 October 2024
|Spain
|18 September 2024
|Sweden
|27 September 2024
|Switzerland
|18 October 2024
|Taiwan
|26 September 2024
|Thailand
|1 November 2024
|Turkey
|20 September 2024
|USA
|17 October 2024
|Ukraine
|19 September 2024
|Uzbekistan
|18+
|1 November 2024
|Viet Nam