Kinoafisha Film festivals Toronto International Film Festival Events Toronto International Film Festival 2021

All nominated films "Toronto International Film Festival" in 2021

Date 10 September 2021 - 18 September 2021
People's Choice Award / Best Film
Belfast 6.8
Belfast
Kenneth Branagh
Winner
All nominees
The Power of the Dog 7.0
The Power of the Dog
Jane Campion
People's Choice Award / Documentary
The Rescue 8.4
The Rescue
Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin
Winner
All nominees
Comala Comala
Gian Cassini
People's Choice Award / Midnight Madness
Titane 6.2
Titane
Julia Ducournau
Winner
NETPAC Award
Costa Brava, Lebanon Costa Brava, Lebanon
Mounia Akl
Winner
Platform Prize
Yuni Yuni
Kamila Andini
Winner
All nominees
Good Madam Mlungu Wam
Jenna Cato Bass
Earwig 5.2
Earwig
Lucile Hadzihalilovic
Arthur Rambo 6.1
Arthur Rambo
Laurent Cantet
Silent Land Cicha ziemia
Aga Woszczynska
Montana Story Montana Story
Scott McGehee, David Siegel
Drunken Birds Les oiseaux ivres
Ivan Grbovic
Huda's Salon Salon Huda
Hany Abu-Assad
Short Cuts Award - Honorable Mention / Best Film
Trumpets in the Sky Trumpets in the Sky
Rakan Mayasi
Winner
FIPRESCI Prize / Discovery
Anatolian Leopard Anadolu Leopari
Emre Kayis
Winner
Tribute Actor Award
Jessica Chastain
Jessica Chastain
Winner
Contemporary World Cinema Award / Best Film
All nominees
The Odd-Job Men Sis dies corrents
Neus Ballús
The Other Tom El otro Tom
Rodrigo Plá
Jeff Skoll Award in Impact Media
Alanis Obomsawin
Winner
TIFF Ebert Director Award
Denis Villeneuve
Denis Villeneuve
Winner
Amplify Voices Award
The Gravedigger's Wife Guled & Nasra
Khadar Ayderus Ahmed
Winner
Amplify Voices Award / Best Canadian Film
Ste. Anne Ste. Anne
Rhayne Vermette
Winner
Amplify Voices Award / Special Mention
A Night of Knowing Nothing A Night of Knowing Nothing
Payal Kapadia
Winner
Changemaker Award / Shawn Mendes Foundation Changemaker Award
Scarborough Scarborough
Rich Williamson, Shasha Nakhai
Winner
IMDbPro Short Cuts / Best International Short Film
All nominees
Masquerade Egungun
Olive Nwosu, Alex Polunin
IMDbPro Short Cuts / Honorable Mention for Best Canadian Short Film
Nuisance Bear Nuisance Bear
David Rose, Andres Landau, Gabriela Osio Vanden, Jack Weisman, Sam Holling
IMDbPro Short Cuts / IMDbPro Short Cuts Award for Best Canadian Film
The Shaman's Apprentice The Shaman's Apprentice
Zacharias Kunuk
Winner
All nominees
Boobs Boobs
Marie Valade
Fanmi Fanmi
Sandrine Brodeur-Desrosiers, Carmine Pierre-Dufour
Meneath: The Hidden Island of Ethics Meneath: The Hidden Island of Ethics
Terril Lee Calder
The Syed Family Xmas Eve Game Night The Syed Family Xmas Eve Game Night
Fawzia Mirza
Bhai Bhai
Zarrar Kahn
Dust Bath Dust Bath
Seth A Smith
Defund Defund
Araya Mengesha, Khadijah Roberts-Abdullah
Zero Nula
Lee Filipovski
Little Bird Little Bird
Myles
Saturday Night Saturday Night
Rosana Matecki
Together Together
Albert Shin
Twelve Hours Twelve Hours
Paul Shkordoff
Ousmane Ousmane
Jorge Camarotti
IMDbPro Short Cuts / IMDbPro Short Cuts Award for Best Film
Displaced Pa vend
Samir Karahoda
Winner
All nominees
Love, Dad Love, Dad
Diana Cam Van Nguyen
A Few Miles South A Few Miles South
Ben Pearce
Beity Beity
Isabelle Mecattaf
White Devil White Devil
Benjamin Dickinson, Mariama Diallo
Motorcyclist's Happiness Won't Fit Into His Suit Motorcyclist's Happiness Won't Fit Into His Suit
Gabriel Herrera
The Future Isn't What It Used To Be The Future Isn't What It Used To Be
Adeyemi Michael
Successful Thawing of Mr. Moro Lyckad upptining av herr Moro
Jerry Carlsson
I Would Never I Would Never
Kiran Deol
You and Me Before and After You and Me Before and After
Madeleine Gottlieb
Some Still Search Some Still Search
Nesaru Tchaas
Soft Animals Soft Animals
Renee Zhan
Trumpets in the Sky Trumpets in the Sky
Rakan Mayasi
Masquerade Egungun
Olive Nwosu
Charlotte Charlotte
Zach Dorn
Shark Shark
Nash Edgerton
I Gotta Look Good for the Apocalypse I Gotta Look Good for the Apocalypse
Ayçe Kartal
Hanging On Hanging On
Alfie Barker
Sycorax Sycorax
Matias Pineyro, Lois Patiño
IMDbPro Short Cuts / IMDbPro Short Cuts Share Her Journey Award
Astel Astel
Ramata-Toulaye Sy
Winner
Industry Selects
All nominees
Cool Abdoul Cool Abdoul
Jonas Baeckeland
Reflection Vidblysk
Valentin Vasyanovich
Domingo Domingo
Raul Lopez Echeverria
Jury Prize / Best African Film
The Eagle's Nest The Eagle's Nest
Olivier Assoua
Winner
Special Tribute Award
Dionne Warwick: Don't Make Me Over Dionne Warwick: Don't Make Me Over
Dionne Warwick
Winner
TIFF Emerging Talent Award
Night Raiders 5.3
Night Raiders
Danis Goulet
Winner
TIFF Variety / Artisian Award
The Power of the Dog 7.0
The Power of the Dog
Ari Wegner
Winner
Year
Nominations

