Toronto International Film Festival 2016
All nominated films "Toronto International Film Festival" in 2016
Site
Canada
Date
8 September 2016 - 18 September 2016
Best Canadian Feature Film
Those Who Make Revolution Halfway Only Dig Their Own Graves
Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau
Mathieu Denis, Simon Lavoie, Hany Ouichou
Winner
All nominees
7.1
It's Only the End of the World
Juste la fin du monde
Xavier Dolan
Searchers
Maliglutit
Zacharias Kunuk
6.6
Window Horses
Window Horses: The Poetic Persian Epiphany of Rosie Ming
Ann Marie Fleming
Werewolf
Werewolf
Ashley McKenzie
4.6
I Am the Pretty Thing That Lives in the House
Oz Perkins
6.3
Two Lovers and a Bear
Kim Nguyen
Anatomy of Violence
Anatomy of Violence
Deepa Mehta
Nelly
Nelly
Enn Emon
7.6
Maudie
Eyslin Uolsh
Boundaries
Pays
Chloé Robichaud
Weirdos
Weirdos
Bruce McDonald
6.9
Old Stone
Lao shi
Johnny Ma
Show all nominees
Best Canadian First Feature Film
6.9
Old Stone
Lao shi
Johnny Ma
Winner
Best Canadian Short Film
Mutants
Mutants
Hany Ouichou, Gabrielle Tougas-Fréchette, Alexandre Dostie
Winner
All nominees
Oh What a Wonderful Feeling
Oh What a Wonderful Feeling
Fanny-Laure Malo, François Jaros
Oh What a Wonderful Feeling
Oh What a Wonderful Feeling
Fanny-Laure Malo, François Jaros
Mariner
Mariner
Thyrone Tommy
Show all nominees
Discovery Award / Best Film
Jeffrey
Jeffrey
Yanillys Perez
Winner
All nominees
Godless
Bezbog
Ralitza Petrova
7.3
Sami Blood
Sameblod
Amanda Kernell
Watch trailer
Sand Storm
Sufat Chol
Elite Zexer
7.1
The Happiest Day in the Life of Olli Mäki
Hymyilevä mies
Juho Kuosmanen
Watch trailer
7.5
The Red Turtle
La tortue rouge
Michael Dudok de Wit
Watch trailer
Jean of the Joneses
Jean of the Joneses
Stella Megi
Kati Kati
Kati Kati
Mbithi Masya
6.7
Katie Says Goodbye
Wayne Roberts
Divines
Divines
Houda Benyamina
Werewolf
Werewolf
Ashley McKenzie
7.4
Heartstone
Hjartasteinn
Gutmundur Arnar Gudmundson
Show all nominees
Discovery Award
All nominees
Flemish Heaven
Le Ciel Flamand
Peter Monsaert
Show all nominees
International Critics' Award (FIPRESCI) / Best Film
All nominees
5.5
Park
Show all nominees
International Critics' Award (FIPRESCI) / Discovery
Kati Kati
Kati Kati
Mbithi Masya
Winner
All nominees
Godless
Bezbog
Ralitza Petrova
Show all nominees
International Critics' Award (FIPRESCI) / Special Presentations
6.9
I Am Not Madame Bovary
Wo bu shi Pan Jinlian
Feng Xiaogang
Winner
People's Choice Award / Documentary
7.9
I Am Not Your Negro
Raoul Peck
Winner
All nominees
8.2
Before the Flood
Fisher Stevens
7.1
Abacus: Small Enough to Jail
Steve James
The Ivory Game
The Ivory Game
Kief Davidson, Richard Ladkani
Gaza Surf Club
Gaza Surf Club
Philip Gnadt, Mickey Yamine
The Ivory Game
The Ivory Game
Kief Davidson, Richard Ladkani
Show all nominees
People's Choice Award / Experimental Short Film
All nominees
Forgotten
Forgotten
Show all nominees
People's Choice Award / Gala or Special Presentations
7.7
La La Land
Damien Chazelle
Winner
All nominees
7.4
Queen of Katwe
Mira Nair
Watch trailer
7.8
Lion
Garth Davis
Watch trailer
Show all nominees
People's Choice Award / Midnight Madness
6.7
Free Fire
Ben Wheatley
Winner
All nominees
7.1
The Autopsy of Jane Doe
André Øvredal
Watch trailer
6.7
Raw
Julia Ducournau
Show all nominees
CFTPA Producer's Award
Hany Ouichou
Winner
NETPAC Award
In Between
Bar Bahar
Maysaloun Hamoud
Winner
Platform Prize
6.9
Jackie
Pablo Larrain
Winner
All nominees
7.0
Lady Macbeth
William Oldroyd
Watch trailer
6.7
Heal the Living
Réparer les vivants
Keytel Kuilive
6.4
Nocturama
Bertrand Bonello
Layla M.
Layla M.
Mijke de Jong
Goldstone
Goldstone
Ivan Sen
Hema Hema: Sing Me a Song While I Wait
Hema Hema
Khyentse Norbu
7.6
Moonlight
Barry Jenkins
7.2
Home
Fien Troch
Searchers
Maliglutit
Zacharias Kunuk
Those Who Make Revolution Halfway Only Dig Their Own Graves
Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau
Mathieu Denis, Simon Lavoie
5.7
Daguerrotype
La femme de la plaque argentique
Kiyoshi Kurosawa
Those Who Make Revolution Halfway Only Dig Their Own Graves
Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau
Mathieu Denis, Simon Lavoie
Show all nominees
Platform Prize - Honorable Mention
Hema Hema: Sing Me a Song While I Wait
Hema Hema
Khyentse Norbu
Winner
Short Cuts Award / Best Canadian Short Film
All nominees
Ape Sodom
Ape Sodom
Maksvell MakKeyb-Lokos
Show all nominees
Short Cuts Award / Best International Short Film
Imago
Imago
Reymund Ribey Guterrez
Winner
All nominees
Because the World Never Stops
Studio 5
Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck
Andy Goes In
Andy Goes In
Josh Polon
Your Mother and I
Your Mother and I
Anna Maguire
Summer Camp Island
Summer Camp Island
Julia Pott
Samedi Cinema
Samedi Cinema
Mamadou Dia
The Hedonists
The Hedonists
Jia Zhangke
Import
Import
Ena Sendiarovich
5 Films About Technology
5 Films About Technology
Peter Huang
Standby
Standby
Charlotte Regan
A New Home
A New Home
Ziga Virc
Show all nominees
Short Cuts Award / Best Short Film
All nominees
Red Apples
Red Apples
Ophelia Harutyunyan, George Sikharulidze
Red Apples
Red Apples
Ophelia Harutyunyan, George Sikharulidze
In the Hills
In the Hills
Hamid Ahmadi
A Funeral for Lightning
A Funeral for Lightning
Emily Kai Bock
Show all nominees
Short Cuts Award / Competition
All nominees
All Rivers Run to the Sea
Toate fluviile curg în mare
Alexandru Badea
A Brief History of Princess X
A Brief History of Princess X
Gabriel Abrantes
Submarine
Submarine
Mounia Akl
Transition
Tranzicija
Milica Tomovic
Show all nominees
Short Cuts Award - Honorable Mention / Best International Short Film
The White Helmets
The White Helmets
Joanna Natasegara, Orlando von Einsiedel
Winner
The White Helmets
The White Helmets
Joanna Natasegara, Orlando von Einsiedel
Winner
Wavelengths Section / Competition
All nominees
An Aviation Field
An Aviation Field
Joana Pimenta
Show all nominees
Vanguard Honours / Creativity in cinematography
Blind Sun
Blind Sun
Giorgos Arvanitis
Winner
Grosch People's Choice Award
All nominees
White Sun
Seto Surya
Deepak Rauniyar
Show all nominees
