Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Toronto International Film Festival Events Toronto International Film Festival 2016

All nominated films "Toronto International Film Festival" in 2016

Site Canada
Date 8 September 2016 - 18 September 2016
Best Canadian Feature Film
Those Who Make Revolution Halfway Only Dig Their Own Graves Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau
Mathieu Denis, Simon Lavoie, Hany Ouichou
Winner
All nominees
It's Only the End of the World 7.1
It's Only the End of the World Juste la fin du monde
Xavier Dolan
Searchers Maliglutit
Zacharias Kunuk
Window Horses 6.6
Window Horses Window Horses: The Poetic Persian Epiphany of Rosie Ming
Ann Marie Fleming
Werewolf Werewolf
Ashley McKenzie
I Am the Pretty Thing That Lives in the House 4.6
I Am the Pretty Thing That Lives in the House
Oz Perkins
Two Lovers and a Bear 6.3
Two Lovers and a Bear
Kim Nguyen
Anatomy of Violence Anatomy of Violence
Deepa Mehta
Nelly Nelly
Enn Emon
Maudie 7.6
Maudie
Eyslin Uolsh
Boundaries Pays
Chloé Robichaud
Weirdos Weirdos
Bruce McDonald
Old Stone 6.9
Old Stone Lao shi
Johnny Ma
Best Canadian First Feature Film
Old Stone 6.9
Old Stone Lao shi
Johnny Ma
Winner
Best Canadian Short Film
Mutants Mutants
Hany Ouichou, Gabrielle Tougas-Fréchette, Alexandre Dostie
Winner
All nominees
Oh What a Wonderful Feeling Oh What a Wonderful Feeling
Fanny-Laure Malo, François Jaros
Oh What a Wonderful Feeling Oh What a Wonderful Feeling
Fanny-Laure Malo, François Jaros
Mariner Mariner
Thyrone Tommy
Discovery Award / Best Film
Jeffrey Jeffrey
Yanillys Perez
Winner
All nominees
Godless Bezbog
Ralitza Petrova
Sami Blood 7.3
Sami Blood Sameblod
Amanda Kernell
Watch trailer
Sand Storm Sufat Chol
Elite Zexer
The Happiest Day in the Life of Olli Mäki 7.1
The Happiest Day in the Life of Olli Mäki Hymyilevä mies
Juho Kuosmanen
Watch trailer
The Red Turtle 7.5
The Red Turtle La tortue rouge
Michael Dudok de Wit
Watch trailer
Jean of the Joneses Jean of the Joneses
Stella Megi
Kati Kati Kati Kati
Mbithi Masya
Katie Says Goodbye 6.7
Katie Says Goodbye
Wayne Roberts
Divines Divines
Houda Benyamina
Werewolf Werewolf
Ashley McKenzie
Heartstone 7.4
Heartstone Hjartasteinn
Gutmundur Arnar Gudmundson
Discovery Award
All nominees
Flemish Heaven Le Ciel Flamand
Peter Monsaert
International Critics' Award (FIPRESCI) / Best Film
All nominees
Park 5.5
Park
International Critics' Award (FIPRESCI) / Discovery
Kati Kati Kati Kati
Mbithi Masya
Winner
All nominees
Godless Bezbog
Ralitza Petrova
International Critics' Award (FIPRESCI) / Special Presentations
I Am Not Madame Bovary 6.9
I Am Not Madame Bovary Wo bu shi Pan Jinlian
Feng Xiaogang
Winner
People's Choice Award / Documentary
I Am Not Your Negro 7.9
I Am Not Your Negro
Raoul Peck
Winner
All nominees
Before the Flood 8.2
Before the Flood
Fisher Stevens
Abacus: Small Enough to Jail 7.1
Abacus: Small Enough to Jail
Steve James
The Ivory Game The Ivory Game
Kief Davidson, Richard Ladkani
Gaza Surf Club Gaza Surf Club
Philip Gnadt, Mickey Yamine
The Ivory Game The Ivory Game
Kief Davidson, Richard Ladkani
People's Choice Award / Experimental Short Film
All nominees
Forgotten Forgotten
People's Choice Award / Gala or Special Presentations
La La Land 7.7
La La Land
Damien Chazelle
Winner
All nominees
Queen of Katwe 7.4
Queen of Katwe
Mira Nair
Watch trailer
Lion 7.8
Lion
Garth Davis
Watch trailer
People's Choice Award / Midnight Madness
Free Fire 6.7
Free Fire
Ben Wheatley
Winner
All nominees
The Autopsy of Jane Doe 7.1
The Autopsy of Jane Doe
André Øvredal
Watch trailer
Raw 6.7
Raw
Julia Ducournau
CFTPA Producer's Award
Hany Ouichou
Winner
NETPAC Award
In Between Bar Bahar
Maysaloun Hamoud
Winner
Platform Prize
Jackie 6.9
Jackie
Pablo Larrain
Winner
All nominees
Lady Macbeth 7.0
Lady Macbeth
William Oldroyd
Watch trailer
Heal the Living 6.7
Heal the Living Réparer les vivants
Keytel Kuilive
Nocturama 6.4
Nocturama
Bertrand Bonello
Layla M. Layla M.
Mijke de Jong
Goldstone Goldstone
Ivan Sen
Hema Hema: Sing Me a Song While I Wait Hema Hema
Khyentse Norbu
Moonlight 7.6
Moonlight
Barry Jenkins
Home 7.2
Home
Fien Troch
Searchers Maliglutit
Zacharias Kunuk
Those Who Make Revolution Halfway Only Dig Their Own Graves Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau
Mathieu Denis, Simon Lavoie
Daguerrotype 5.7
Daguerrotype La femme de la plaque argentique
Kiyoshi Kurosawa
Those Who Make Revolution Halfway Only Dig Their Own Graves Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau
Mathieu Denis, Simon Lavoie
Platform Prize - Honorable Mention
Hema Hema: Sing Me a Song While I Wait Hema Hema
Khyentse Norbu
Winner
Short Cuts Award / Best Canadian Short Film
All nominees
Ape Sodom Ape Sodom
Maksvell MakKeyb-Lokos
Short Cuts Award / Best International Short Film
Imago Imago
Reymund Ribey Guterrez
Winner
All nominees
Because the World Never Stops Studio 5
Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck
Andy Goes In Andy Goes In
Josh Polon
Your Mother and I Your Mother and I
Anna Maguire
Summer Camp Island Summer Camp Island
Julia Pott
Samedi Cinema Samedi Cinema
Mamadou Dia
The Hedonists The Hedonists
Jia Zhangke
Import Import
Ena Sendiarovich
5 Films About Technology 5 Films About Technology
Peter Huang
Standby Standby
Charlotte Regan
A New Home A New Home
Ziga Virc
Short Cuts Award / Best Short Film
All nominees
Red Apples Red Apples
Ophelia Harutyunyan, George Sikharulidze
Red Apples Red Apples
Ophelia Harutyunyan, George Sikharulidze
In the Hills In the Hills
Hamid Ahmadi
A Funeral for Lightning A Funeral for Lightning
Emily Kai Bock
Short Cuts Award / Competition
All nominees
All Rivers Run to the Sea Toate fluviile curg în mare
Alexandru Badea
A Brief History of Princess X A Brief History of Princess X
Gabriel Abrantes
Submarine Submarine
Mounia Akl
Transition Tranzicija
Milica Tomovic
Short Cuts Award - Honorable Mention / Best International Short Film
The White Helmets The White Helmets
Joanna Natasegara, Orlando von Einsiedel
Winner
The White Helmets The White Helmets
Joanna Natasegara, Orlando von Einsiedel
Winner
Wavelengths Section / Competition
All nominees
An Aviation Field An Aviation Field
Joana Pimenta
Vanguard Honours / Creativity in cinematography
Blind Sun Blind Sun
Giorgos Arvanitis
Winner
Grosch People's Choice Award
All nominees
White Sun Seto Surya
Deepak Rauniyar
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more