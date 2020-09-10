Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Toronto International Film Festival Events Toronto International Film Festival 2020

All nominated films "Toronto International Film Festival" in 2020

Site Canada
Date 10 September 2020 - 20 September 2020
Best Canadian Feature Film
Inconvenient Indian Inconvenient Indian
Michelle Latimer
Winner
All nominees
Shiva Baby 7.1
Shiva Baby
Emma Seligman
Watch trailer
Pieces of a Woman 6.9
Pieces of a Woman
Kornél Mundruczó
Night of the Kings La nuit des rois
Philippe Lacôte
The New Corporation: The Unfortunately Necessary Sequel The New Corporation: The Unfortunately Necessary Sequel
Jennifer Abbott, Joel Bakan
Violation Violation
Dusty Mancinelli, Madeleine Sims-Fewer
Akilla's Escape Akilla's Escape
Charles Officer
The New Corporation: The Unfortunately Necessary Sequel The New Corporation: The Unfortunately Necessary Sequel
Jennifer Abbott, Joel Bakan
Trickster
Trickster
Michelle Latimer
Violation Violation
Dusty Mancinelli, Madeleine Sims-Fewer
Falling 6.3
Falling
Viggo Mortensen
Fauna Fauna
Nicolás Pereda
No Ordinary Man No Ordinary Man
Aisling Chin-Yee, Chase Joynt
Beans Beans
Tracey Deer
Discovery Award / Best Film
All nominees
180° Rule 5.5
180° Rule 180 Degree Rule
Farnush Samadi
People's Choice Award
Nomadland 7.4
Nomadland
Chloé Zhao
Winner
Watch trailer
All nominees
One Night in Miami... 7.1
One Night in Miami... One Night in Miami
Regina King Second Place
Beans Beans
Tracey Deer Third Place
NETPAC Award
Gaza mon amour Gaza mon amour
Arab Nasser, Tarzan Nasser
Winner
Gaza mon amour Gaza mon amour
Arab Nasser, Tarzan Nasser
Winner
Rising Stars Award
Bruised 6.7
Bruised
Madeleine Sims-Fewer, Rainbow Dickerson, Sheila Atim, Tanya Maniktala
Winner
Watch trailer
A Suitable Boy A Suitable Boy
Madeleine Sims-Fewer, Rainbow Dickerson, Sheila Atim, Tanya Maniktala
Winner
Beans Beans
Madeleine Sims-Fewer, Rainbow Dickerson, Sheila Atim, Tanya Maniktala
Winner
Violation Violation
Madeleine Sims-Fewer, Rainbow Dickerson, Sheila Atim, Tanya Maniktala
Winner
Bruised 6.7
Bruised
Madeleine Sims-Fewer, Rainbow Dickerson, Sheila Atim, Tanya Maniktala
Winner
Watch trailer
A Suitable Boy A Suitable Boy
Madeleine Sims-Fewer, Rainbow Dickerson, Sheila Atim, Tanya Maniktala
Winner
Beans Beans
Madeleine Sims-Fewer, Rainbow Dickerson, Sheila Atim, Tanya Maniktala
Winner
Violation Violation
Madeleine Sims-Fewer, Rainbow Dickerson, Sheila Atim, Tanya Maniktala
Winner
Wavelengths Section / TIFF New Wave
All nominees
Angelfish Angelfish
Robin Rose Singer, Peter S. Lee, Ricardo Vilar, Rabia Sultana
Angelfish Angelfish
Robin Rose Singer, Peter S. Lee, Ricardo Vilar, Rabia Sultana
FIPRESCI Prize / Discovery
Beginning Dasatskisi
Dea Kulumbegashvili
Winner
Grolsch People's Choice Award / Documentary
Inconvenient Indian Inconvenient Indian
Michelle Latimer
Winner
Grolsch People's Choice Award / Midnight Madness
Shadow in the Cloud 5.4
Shadow in the Cloud Shadow in the cloud
Roseanne Liang
Winner
Watch trailer
Tribute Actor Award
Kate Winslet
Kate Winslet
Winner
Winner
Jeff Skoll Award in Impact Media
Mira Nair
Mira Nair
Winner
TIFF Ebert Director Award
Chloé Zhao
Chloé Zhao
Winner
Amplify Voices Award
The Disciple 6.9
The Disciple
Chaitanya Tamhane
Winner
Night of the Kings La nuit des rois
Philippe Lacôte
Winner
Amplify Voices Award / Special Mention
Downstream to Kinshasa Downstream to Kinshasa
Dieudo Hamadi
Winner
Changemaker Award
Black Bodies Black Bodies
Kelly Fyffe-Marshall
Winner
IMDbPro Short Cuts / Best International Short Film
All nominees
O Black Hole! O Black Hole!
Renee Zhan
IMDbPro Short Cuts / IMDbPro Short Cuts Award for Best Canadian Film
Benjamin, Benny, Ben Benjamin, Benny, Ben
Paul Shkordoff
Winner
All nominees
4 North A 4 North A
Jordan Canning, Howie Shia
As Spring Comes (Comme la neige au printemps) As Spring Comes (Comme la neige au printemps)
Marie-Ève Juste
Found Me Found Me
David Findlay
RKLSS RKLSS
Tank Standing Buffalo
Scars Scars
Alex Anna
Point and Line to Plane Point and Line to Plane
Sofia Bohdanowicz
Sing Me a Lullaby Sing Me a Lullaby
Tiffany Hsiung
Succor Succor
Hannah Cheesman
Black Bodies Black Bodies
Kelly Fyffe-Marshall
The Archivists The Archivists
Igor Drilyacha
4 North A 4 North A
Jordan Canning, Howie Shia
Aniksha Aniksha
Vincent Toi
IMDbPro Short Cuts / IMDbPro Short Cuts Award for Best Film
Dustin Dustin
Naïla Guiguet
Winner
All nominees
Mountain Cat Shiluus
Lkhagvadulam Purev-Ochir
Stephanie Stephanie
Leonardo Van Dijl
Sër Bi (Les tissus blancs) Sër Bi (Les tissus blancs)
Moly Kane
Navozande, the Musician Navozande, le musicien
Reza Riahi
Loose Fish Loose Fish
Pato Martinez, Francisco Canton
Marlon Brando Marlon Brando
Vincent Tilanus
Drought Drought
Tie Elo
Alexandra Ramires
David David
Zach Woods
In Sudden Darkness In Sudden Darkness
Tayler Montague
Pilar Pilar
J.J. Epping, Diana van Houten, Yngwie Boley
The Game Das Spiel
Roman Hodel
The Price of Cheap Rent The Price of Cheap Rent
Maya Tanaka, Amina Sutton
History of Civilization History of Civilization
Zhannat Alshanova
Our Hearts Beat Like War Our Hearts Beat Like War
Elinor Nechemya
The Price of Cheap Rent The Price of Cheap Rent
Maya Tanaka, Amina Sutton
IMDbPro Short Cuts / IMDbPro Short Cuts Share Her Journey Award
Sing Me a Lullaby Sing Me a Lullaby
Tiffany Hsiung
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more