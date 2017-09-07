Menu
Kinoafisha Film festivals Toronto International Film Festival Events Toronto International Film Festival 2017

All nominated films "Toronto International Film Festival" in 2017

Site Canada
Date 7 September 2017 - 17 September 2017
Best Canadian Feature Film
Les Affamés 6.0
Les Affamés
Robin Aubert
Winner
All nominees
Allure 5.1
Allure
Carlos Sanchez, Jason Sanchez
Black Cop Black Cop
Cory Bowles, Aaron Horton
Prototype Prototype
Blake Williams
Long Time Running 7.9
Long Time Running
Jennifer Baichwal, Nik de Penser
Black Cop Black Cop
Cory Bowles, Aaron Horton
A Skin So Soft 6.0
A Skin So Soft
Denis Côté
Allure 5.1
Allure
Carlos Sanchez, Jason Sanchez
Porcupine Lake Porcupine Lake
Ingrid Veninger
Pyewacket 5.7
Pyewacket
Adam MacDonald
Watch trailer
The Little Girl Who Was Too Fond of Matches La petite fille qui aimait trop les allumettes
Simon Lavoie
There Is a House Here There Is a House Here
Alan Zweig
Long Time Running 7.9
Long Time Running
Jennifer Baichwal, Nik de Penser
Adventures in Public School 5.9
Adventures in Public School Public Schooled
Josh Epstein, Kyle Rideout
Best Canadian First Feature Film
Luk'Luk'I Luk'Luk'I
Wayne Wapeemukwa
Winner
All nominees
Allure 5.1
Allure
Carlos Sanchez, Jason Sanchez
Allure 5.1
Allure
Carlos Sanchez, Jason Sanchez
Black Cop Black Cop
Cory Bowles
Unicorn Store 5.6
Unicorn Store
Brie Larson
Best Canadian Short Film
All nominees
The Art of a Lost Trade The Art of a Lost Trade
Mary Gerretsen
Discovery Award / Best Film
All nominees
Disappearance Disappearance
Ali Asgari
Kissing Candice Kissing Candice
Aoife McArdle
All You Can Eat Buddha All You Can Eat Buddha
Ian Lagarde
Simulation Tamaroz
Abed Abest
Valley of Shadows Skyggenes dal
Jonas Matzow Gulbrandsen
International Critics' Award (FIPRESCI) / Discovery
Ava Ava
Sadaf Foroughi
Winner
International Critics' Award (FIPRESCI) / Special Presentations
The Motive 6.5
The Motive El autor
Manuel Martin Kuenka
Winner
People's Choice Award / Discovery
All nominees
Kissing Candice Kissing Candice
Aoife McArdle
3/4 3/4
Ilian Metev
People's Choice Award / Documentary
Faces Places 7.9
Faces Places Visages, villages
Agnès Varda, JR
Winner
Faces Places 7.9
Faces Places Visages, villages
Agnès Varda, JR
Winner
All nominees
Long Time Running 7.9
Long Time Running
Jennifer Baichwal, Nik de Penser
Super Size Me 2: Holy Chicken! Super Size Me 2: Holy Chicken!
Morgan Spurlock
Long Time Running 7.9
Long Time Running
Jennifer Baichwal, Nik de Penser
People's Choice Award / Experimental Short Film
Overtime Overtime
Justin Wu
Winner
People's Choice Award / Gala or Special Presentations
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri 8.0
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Martin McDonagh
Winner
All nominees
Call Me by Your Name 8.1
Call Me by Your Name
Luca Guadagnino
I, Tonya 7.1
I, Tonya
Craig Gillespie
Sheikh Jackson 6.9
Sheikh Jackson
Amr Salama
9/11 4.6
9/11
Martin Guigui
Watch trailer
People's Choice Award / Midnight Madness
Bodied 7.1
Bodied
Joseph Kahn
Winner
Watch trailer
All nominees
The Disaster Artist 7.3
The Disaster Artist
Watch trailer
The Crescent The Crescent
Seth A Smith, Nancy Urich
Brawl in Cell Block 99 7.3
Brawl in Cell Block 99
S. Craig Zahler
NETPAC Award
The Great Buddha+ The Great Buddha+
Huang Hsinyao
Winner
Platform Prize
Sweet Country 6.9
Sweet Country
Warwick Thornton
Winner
All nominees
Dark River 5.8
Dark River
Klio Barnard
What Will People Say Hva vil folk si
Iram Haq
Beast 7.0
Beast
Michael Pearce
Watch trailer
The Death of Stalin 6.4
The Death of Stalin
Armando Iannucci
Razzia Razzia
Nabil Ayouch
Custody 7.5
Custody Jusqu'à la garde
Xavier Legrand
If You Saw His Heart 4.9
If You Saw His Heart If You Saw His Heart / Si tu voyais son coeur
Joan Chemla
Euphoria 6.0
Euphoria
Lisa Langseth
Sekala Niskala 6.8
Sekala Niskala
Kamila Andini
Mademoiselle Paradis 6.6
Mademoiselle Paradis
Barbara Albert
Brad's Status 6.5
Brad's Status
Mike White
Platform Prize - Honorable Mention
Dark River 5.8
Dark River
Klio Barnard
Winner
Short Cuts Award / Best Canadian Film
Pre-Drink Pre-Drink
Marc-Antoine Lemire
Winner
All nominees
Charles Charles
Dominic-Étienne Simard
An Imagined Conversation: Kanye West & Stephen Hawking An Imagined Conversation: Kanye West & Stephen Hawking
Sol Friedman
Bird Bird
Molly Parker
The Tesla World Light The Tesla World Light
Matthew Rankin
Midnight Confession Midnight Confession
Maksvell MakKeyb-Lokos
Latched Latched
Justin Harding
We Forgot to Break Up We Forgot to Break Up
Chandler Levack
Crème de Menthe Crème de Menthe
Philippe David Gagné, Jean Marc E. Roy
homer_b homer_b
Conor Sweeney, Milos Mitrovic
Scaffold Scaffold
Kazik Radwanski
Stay, I Don't Want to Be Alone Stay, I Don't Want to Be Alone
Gabriel Savignac
Mobius Möbius
Sam Kuhn
Short Cuts Award / Best Canadian Short Film
All nominees
The Argument (with annotations) The Argument (with annotations)
Daniel Cockburn
Short Cuts Award / Best International Short Film
The Burden Min börda
Niki Lindroth von Bahr
Winner
All nominees
Waiting Waiting
Amberley Jo Aumua
Waiting for Hassana Waiting for Hassana
Ifunanya Maduka
Together Alone Nosotros solos
Mateo Bendesky
Airport Airport
Michaela Müller
The Death, Dad & Son La Mort, Père & Fils
Vincent Paronnaud, Denis Walgenwitz
We Love Moses We Love Moses
Dionne Edwards
Roadside Attraction Roadside Attraction
Ivete Lucas, Patrick Bresnan
Blue Christmas Blue Christmas
Charlotte Wells
Bonboné Bonboné
Rakan Mayasi
Five Minutes Five Minutes
Justine Bateman
Fifteen Fifteen
Sameh Alaa
Roadside Attraction Roadside Attraction
Ivete Lucas, Patrick Bresnan
Mon amour mon ami Mon amour mon ami
Adriano Valerio
A Drowning Man A Drowning Man
Mahdi Fleifel
Signature Signature
Kei Chika-ura
The President's Visit The President's Visit
Cyril Aris
Great Choice Great Choice
Robin Comisar
Namoro À Distância Namoro À Distância
Carolina Markowicz
Shinaab Shinaab
Lyle Mitchell Corbine Jr.
Still Water Runs Deep Still Water Runs Deep
Abbesi Akhamie
Short Cuts Award - Honorable Mention / Best Canadian Film
The Tesla World Light The Tesla World Light
Matthew Rankin
Winner
Short Cuts Award - Honorable Mention / Best International Short Film
A Gentle Night Xiao cheng er yue
Qiu Yang
Winner
Wavelengths Section / Competition
All nominees
The Nothing Factory 7.2
The Nothing Factory A Fábrica de Nada
Pedro Pino
Turtles Are Always Home Turtles Are Always Home
Rawane Nassif
Flores Flores
Jorge Jácome
Best Canadian First Feature Film - Honorable Mention
Ava Ava
Sadaf Foroughi
Winner
CMPA Emerging Producer Award
Matt Code
Winner
Kristy Neville
Winner
Best Canadian Feature Film - Honourable Mention
The Little Girl Who Was Too Fond of Matches La petite fille qui aimait trop les allumettes
Simon Lavoie
Winner
