Rita [singing] Hello, very nice to meet you! I'd like to know about sex-change operation.
Chirurgien I see, I see, I see.
Chirurgien Men to women or women to men?
Rita Men to women.
Chirurgien From penis to vagina.
|23 January 2025
|Argentina
|+13
|16 January 2025
|Australia
|MA 15+
|28 August 2024
|Belgium
|6 February 2025
|Brazil
|7 February 2025
|Bulgaria
|23 January 2025
|Chile
|14
|23 January 2025
|Colombia
|12 December 2024
|Croatia
|15
|13 February 2025
|Czechia
|24 January 2025
|Estonia
|10 January 2025
|Finland
|28 August 2024
|France
|TP
|28 November 2024
|Germany
|12
|7 November 2024
|Greece
|30 January 2025
|Guatemala
|6 March 2025
|Hong Kong
|27 February 2025
|Hungary
|18
|20 February 2025
|Iceland
|12 year age limit
|1 November 2024
|Indonesia
|21+
|7 November 2024
|Israel
|14
|9 January 2025
|Italy
|28 March 2025
|Japan
|PG12
|24 January 2025
|Latvia
|N16
|17 January 2025
|Lithuania
|23 January 2025
|Mexico
|B-15
|28 November 2024
|Montenegro
|o.A.
|17 October 2024
|Netherlands
|12
|16 January 2025
|New Zealand
|31 January 2025
|Norway
|15
|30 January 2025
|Panama
|23 January 2025
|Peru
|28 February 2025
|Poland
|14 November 2024
|Portugal
|29 November 2024
|Romania
|N/A
|28 November 2024
|Serbia
|o.A.
|13 February 2025
|Slovakia
|15
|12 March 2025
|South Korea
|5 December 2024
|Spain
|16
|10 January 2025
|Sweden
|15
|28 August 2024
|Switzerland
|27 March 2025
|Thailand
|7 November 2024
|Ukraine