IMDb Rating: 5.4
6 posters
Emilia Perez

Emilia Perez

Emilia Pérez 18+
Synopsis

Rita, an underrated lawyer working for a large law firm more interested in getting criminals out of jail than bringing them to justice, is hired by the leader of a criminal organization.
Emilia Perez - trailer
Emilia Perez  trailer
Country France
Runtime 2 hours 10 minutes
Production year 2024
Online premiere 12 November 2024
World premiere 18 May 2024
Release date
23 January 2025 Argentina +13
16 January 2025 Australia MA 15+
28 August 2024 Belgium
6 February 2025 Brazil
7 February 2025 Bulgaria
23 January 2025 Chile 14
23 January 2025 Colombia
12 December 2024 Croatia 15
13 February 2025 Czechia
24 January 2025 Estonia
10 January 2025 Finland
28 August 2024 France TP
28 November 2024 Germany 12
7 November 2024 Greece
30 January 2025 Guatemala
6 March 2025 Hong Kong
27 February 2025 Hungary 18
20 February 2025 Iceland 12 year age limit
1 November 2024 Indonesia 21+
7 November 2024 Israel 14
9 January 2025 Italy
28 March 2025 Japan PG12
24 January 2025 Latvia N16
17 January 2025 Lithuania
23 January 2025 Mexico B-15
28 November 2024 Montenegro o.A.
17 October 2024 Netherlands 12
16 January 2025 New Zealand
31 January 2025 Norway 15
30 January 2025 Panama
23 January 2025 Peru
28 February 2025 Poland
14 November 2024 Portugal
29 November 2024 Romania N/A
28 November 2024 Serbia o.A.
13 February 2025 Slovakia 15
12 March 2025 South Korea
5 December 2024 Spain 16
10 January 2025 Sweden 15
28 August 2024 Switzerland
27 March 2025 Thailand
7 November 2024 Ukraine
Budget €25,000,000
Worldwide Gross $16,317,120
Production Why Not Productions, Page 114, Pathé
Also known as
Emilia Pérez, Эмилия Перес, Emilia Perez, Emilia Perèz, Emilija Peresa, Emilija Perez, Emiliya Peres, Емилија Перез, Емілія Перес, エミリア・ペレス, 毒王女人梦, 璀璨女人夢
Director
Jacques Audiard
Jacques Audiard
Cast
Zoe Saldana
Zoe Saldana
Selena Gomez
Selena Gomez
Edgar Ramirez
Edgar Ramirez
Karla Sofía Gascón
Mark Ivanir
Mark Ivanir
Cast and Crew

Film rating

6.2
13 votes
5.4 IMDb
Currently, the film is not showing in cinemas
Film Reviews
ikolmogorova 12 October 2025, 12:37
В этом году «Эмилия Перес» получила Золотой глобус в категории «Лучший фильм комедия или мюзикл» и премию Оскар в категориях Лучшая актриса второго… Read more…
Quotes
Rita [singing] Hello, very nice to meet you! I'd like to know about sex-change operation.
Chirurgien I see, I see, I see.
Chirurgien Men to women or women to men?
Rita Men to women.
Chirurgien From penis to vagina.
Emilia Perez - trailer
Emilia Perez Trailer
Stills
