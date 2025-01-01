Menu
Kinoafisha Film festivals Toronto International Film Festival Events Toronto International Film Festival 1999

All nominated films "Toronto International Film Festival" in 1999

Site Canada
Best Canadian Feature Film
The Five Senses The Five Senses
Jeremy Podeswa
Winner
Best Canadian First Feature Film
Just Watch Me: Trudeau and the 70's Generation Just Watch Me: Trudeau and the 70's Generation
Catherine Annau
Winner
Best Canadian Short Film
Décharge Décharge
Patrick Demers
Winner
Discovery Award
Smiling Fish & Goat on Fire Goat on Fire and Smiling Fish
Kevin Jordan
Winner
All nominees
Human Traffic 7.1
Human Traffic
Justin Kerrigan
Spring Forward Spring Forward
Tom Gilroy
Kill by Inches Kill by Inches
Arthur K. Flam, Diane Doniol-Valcroze
International Critics' Award (FIPRESCI)
Shower Xi zao
Zhang Yan For its humour and compassion in its treatment of the tensions of family life in a rapidly changing society.
Winner
People's Choice Award / Masters
All nominees
The Other El-Akhar
Yussef Shahin
8½ Women 5.6
8½ Women 8 1/2 women
Peter Greenaway
Molokai Molokai: The Story of Father Damien
Paul Cox
The Letter 6.2
The Letter La lettre
Manoel de Oliveira
The Wind Will Carry Us 7.5
The Wind Will Carry Us Bad ma ra khahad bord
Abbas Kiarostami
The Legend of 1900 7.5
The Legend of 1900 La leggenda del pianista sull'oceano
Giuseppe Tornatore
Moloch 6.8
Moloch
Alexander Sokurov
Juha 7.1
Juha
Aki Kaurismäki
The Nanny La balia
Marco Bellocchio
No One Writes to the Colonel El coronel no tiene quien le escriba
Arturo Ripstein
People's Choice Award
American Beauty 7.9
American Beauty
Sam Mendes
Winner
Watch trailer
Best Canadian Feature Film - Special Jury Citation
Set Me Free Emporte-moi
Léa Pool
Winner
Best Canadian Short Film - Special Jury Citation
Karaoke Karaoke
Stéphane Lafleur
Winner
Best Canadian First Feature Film - Special Jury Citation
Full Blast Full Blast
Rodrigue Jean
Winner
Best Canadian First Feature Film - Special Jury Congratulation
New Waterford Girl New Waterford Girl
Liane Balaban
Winner
Set Me Free Emporte-moi
Karine Vanasse
Winner
Johnny Johnny
Chris Martin
Winner
Year
Nominations

