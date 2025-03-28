Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Close trailer
Close trailer
April - trailer
Kinoafisha Trailers April. Trailer

April. Trailer

🧡
👏
🥺
🤔 1
🥱
Publication date: 28 March 2025
April – Nina, an OB-GYN, faces accusations after newborn's death. Her life undergoes scrutiny during investigation. She persists in her medical duties, determined to provide care others hesitate to offer, despite risks.
6.4 April
April Drama, 2024, France / Georgia / Italy
Daddy's Daughters. Mom is Back - trailer 02:02
Daddy's Daughters. Mom is Back  trailer
Roofman - trailer in russian 02:30
Roofman  trailer in russian
Eden - trailer in russian 02:13
Eden  trailer in russian
If I Had Legs I'd Kick You - trailer in russian 02:16
If I Had Legs I'd Kick You  trailer in russian
Shelby Oaks - trailer 2 01:30
Shelby Oaks  trailer 2
Bonhoeffer - trailer in russian 02:13
Bonhoeffer  trailer in russian
Yaga na nashu golovu - trailer 01:48
Yaga na nashu golovu  trailer
Are You There? - trailer in russian 01:56
Are You There?  trailer in russian
Alice in Wonderland - trailer 2 01:26
Alice in Wonderland  trailer 2
Noise - trailer in russian 01:01
Noise  trailer in russian
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more