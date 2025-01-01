Menu
Toronto International Film Festival Events

Toronto International Film Festival Film Festival Events

Title Year Date
Toronto International Film Festival 2025 2025
Toronto International Film Festival 2024 2024 5 September 2024 - 15 September 2024
Toronto International Film Festival 2023 2023 7 September 2023 - 17 September 2023
Toronto International Film Festival 2022 2022 8 September 2022 - 18 September 2022
Toronto International Film Festival 2021 2021 10 September 2021 - 18 September 2021
Toronto International Film Festival 2020 2020 10 September 2020 - 20 September 2020
Toronto International Film Festival 2019 2019 5 September 2019 - 15 September 2019
Toronto International Film Festival 2018 2018 6 September 2018 - 16 September 2018
Toronto International Film Festival 2017 2017 7 September 2017 - 17 September 2017
Toronto International Film Festival 2016 2016 8 September 2016 - 18 September 2016
Toronto International Film Festival 2015 2015 10 September 2015 - 20 September 2015
Toronto International Film Festival 2014 2014 4 September 2014 - 14 September 2014
Toronto International Film Festival 2013 2013 5 September 2013 - 15 September 2013
Toronto International Film Festival 2012 2012 6 September 2012 - 16 September 2012
Toronto International Film Festival 2011 2011 8 September 2011 - 18 September 2011
Toronto International Film Festival 2010 2010 9 September 2010 - 19 September 2010
Toronto International Film Festival 2009 2009
Toronto International Film Festival 2008 2008
Toronto International Film Festival 2007 2007
Toronto International Film Festival 2006 2006
Toronto International Film Festival 2005 2005
Toronto International Film Festival 2004 2004
Toronto International Film Festival 2003 2003
Toronto International Film Festival 2002 2002
Toronto International Film Festival 2001 2001
Toronto International Film Festival 2000 2000
Toronto International Film Festival 1999 1999
Toronto International Film Festival 1998 1998
Toronto International Film Festival 1997 1997
Toronto International Film Festival 1996 1996
Toronto International Film Festival 1995 1995
Toronto International Film Festival 1994 1994
Toronto International Film Festival 1993 1993
Toronto International Film Festival 1992 1992
Toronto International Film Festival 1991 1991
Toronto International Film Festival 1990 1990
Toronto International Film Festival 1989 1989
Toronto International Film Festival 1988 1988
Toronto International Film Festival 1987 1987
Toronto International Film Festival 1986 1986
Toronto International Film Festival 1985 1985
Toronto International Film Festival 1984 1984
Toronto International Film Festival 1983 1983
Toronto International Film Festival 1982 1982
Toronto International Film Festival 1981 1981
Toronto International Film Festival 1980 1980
Toronto International Film Festival 1979 1979
Toronto International Film Festival 1978 1978
