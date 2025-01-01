|Title
|Year
|Date
|Toronto International Film Festival 2025
|2025
|Toronto International Film Festival 2024
|2024
|5 September 2024 - 15 September 2024
|Toronto International Film Festival 2023
|2023
|7 September 2023 - 17 September 2023
|Toronto International Film Festival 2022
|2022
|8 September 2022 - 18 September 2022
|Toronto International Film Festival 2021
|2021
|10 September 2021 - 18 September 2021
|Toronto International Film Festival 2020
|2020
|10 September 2020 - 20 September 2020
|Toronto International Film Festival 2019
|2019
|5 September 2019 - 15 September 2019
|Toronto International Film Festival 2018
|2018
|6 September 2018 - 16 September 2018
|Toronto International Film Festival 2017
|2017
|7 September 2017 - 17 September 2017
|Toronto International Film Festival 2016
|2016
|8 September 2016 - 18 September 2016
|Toronto International Film Festival 2015
|2015
|10 September 2015 - 20 September 2015
|Toronto International Film Festival 2014
|2014
|4 September 2014 - 14 September 2014
|Toronto International Film Festival 2013
|2013
|5 September 2013 - 15 September 2013
|Toronto International Film Festival 2012
|2012
|6 September 2012 - 16 September 2012
|Toronto International Film Festival 2011
|2011
|8 September 2011 - 18 September 2011
|Toronto International Film Festival 2010
|2010
|9 September 2010 - 19 September 2010
|Toronto International Film Festival 2009
|2009
|Toronto International Film Festival 2008
|2008
|Toronto International Film Festival 2007
|2007
|Toronto International Film Festival 2006
|2006
|Toronto International Film Festival 2005
|2005
|Toronto International Film Festival 2004
|2004
|Toronto International Film Festival 2003
|2003
|Toronto International Film Festival 2002
|2002
|Toronto International Film Festival 2001
|2001
|Toronto International Film Festival 2000
|2000
|Toronto International Film Festival 1999
|1999
|Toronto International Film Festival 1998
|1998
|Toronto International Film Festival 1997
|1997
|Toronto International Film Festival 1996
|1996
|Toronto International Film Festival 1995
|1995
|Toronto International Film Festival 1994
|1994
|Toronto International Film Festival 1993
|1993
|Toronto International Film Festival 1992
|1992
|Toronto International Film Festival 1991
|1991
|Toronto International Film Festival 1990
|1990
|Toronto International Film Festival 1989
|1989
|Toronto International Film Festival 1988
|1988
|Toronto International Film Festival 1987
|1987
|Toronto International Film Festival 1986
|1986
|Toronto International Film Festival 1985
|1985
|Toronto International Film Festival 1984
|1984
|Toronto International Film Festival 1983
|1983
|Toronto International Film Festival 1982
|1982
|Toronto International Film Festival 1981
|1981
|Toronto International Film Festival 1980
|1980
|Toronto International Film Festival 1979
|1979
|Toronto International Film Festival 1978
|1978