Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Anora
Poster of Anora
Poster of Anora
Poster of Anora
Poster of Anora
Poster of Anora
Poster of Anora
Poster of Anora
Poster of Anora
Poster of Anora
Poster of Anora
Poster of Anora
Poster of Anora
Рейтинги
6.8 IMDb Rating: 7.4
Rate
13 posters
Going 128
Not going 25
Kinoafisha Films Anora

Anora

Anora 18+
Напомним о выходе в прокат
Going 128
Not going 25

Synopsis

Anora, a young sex worker from Brooklyn, meets and impulsively marries the son of an oligarch. Once the news reaches Russia, her fairytale is threatened as his parents set out for New York to get the marriage annulled.

Anora - trailer 2
Anora  trailer 2
Country USA
Runtime 2 hours 19 minutes
Production year 2024
Online premiere 16 December 2024
World premiere 12 September 2024
Release date
17 October 2024 Russia Атмосфера Кино
16 January 2025 Argentina +16
26 December 2024 Australia MA 15+
30 October 2024 Belgium
23 January 2025 Brazil 16
6 December 2024 Bulgaria
31 October 2024 Chile 18
6 February 2025 Colombia
31 October 2024 Croatia o.A.
31 October 2024 Czechia
16 January 2025 Dominican Republic
31 January 2025 Estonia
1 November 2024 Finland
30 October 2024 France
31 October 2024 Georgia R
31 October 2024 Germany 16
1 November 2024 Great Britain 18
24 October 2024 Greece
16 January 2025 Guatemala
31 October 2024 Hong Kong III
22 February 2025 Iceland 16 year age limit
21 February 2025 India
1 November 2024 Ireland 16
12 December 2024 Israel
7 November 2024 Italy
28 February 2025 Japan
1 November 2024 Latvia A18
16 January 2025 Mexico C
24 October 2024 Montenegro o.A.
31 October 2024 Netherlands 16
26 December 2024 New Zealand
16 January 2025 Panama
16 January 2025 Peru
22 November 2024 Poland
31 October 2024 Portugal
8 November 2024 Romania N/A
7 November 2024 Serbia o.A.
31 October 2024 Singapore R21
31 January 2025 South Africa 18
6 November 2024 South Korea 19
31 October 2024 Spain
6 December 2024 Sweden 11
30 October 2024 Switzerland 16
6 December 2024 Taiwan, Province of China
31 October 2024 Thailand 20
1 November 2024 Turkey 18+
1 November 2024 USA R
Budget $6,000,000
Worldwide Gross $57,392,625
Production Cre Film, FilmNation Entertainment
Also known as
Anora, Анора, ANORA アノーラ, 艾諾拉, 阿诺拉, 阿諾拉
Director
Sean Baker
Sean Baker
Cast
Mikey Madison
Mikey Madison
Yuriy Borisov
Yuriy Borisov
Karren Karagulian
Karren Karagulian
Mark Eydelshteyn
Mark Eydelshteyn
Vache Tovmasyan
Vache Tovmasyan
Cast and Crew

Film rating

6.8
Rate 104 votes
7.4 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2210 In the Drama genre  943 In films of USA  1353
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews

Our Review

The 77th Cannes Film Festival has completed its work and announced the winners, the main prize - the Palme d'Or - was awarded to the American film "Anora" directed by Sean Baker. The film tells the story of a striptease club employee with an Uzbek name who falls in love with the son of a Russian oligarch. It's a pretty typical description for a laureate of one of the world's leading film festivals. Let's figure out why this particular film evoked such a deep response…
Read
Ирина Лихачёва 18 October 2024, 00:16
Бредятина 👎 такого бреда давно не смотрели(((
Ирина Минич 22 October 2024, 19:37
Посмотрели, как будто в дерьме искупались. Зачем столько откровенной грязной порнухи?! Если убрать все эти постельные сцены, суть фильма и так… Read more…
Reviews Write review
Quotes
Toros I don't have Instagram. I'm an adult, man.
Film Trailers All trailers
Anora - trailer 2
Anora Trailer 2
Anora - trailer
Anora Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
Rowing for Gold
Rowing for Gold
2025, Russia, Drama
Finnick 2
Finnick 2
2025, Russia, Animation, Family
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Good Boy
Good Boy
2025, USA, Horror, Thriller
Tron 3
Tron 3
2025, USA, Action, Adventure, Sci-Fi
Lermontov. Doomsday
Lermontov. Doomsday
2025, Russia / Georgia, Biography
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Bone Lake
Bone Lake
2024, USA, Horror, Detective, Thriller
Roofman
Roofman
2025, USA, Crime, Drama
Ice Fall
Ice Fall
2025, USA, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more