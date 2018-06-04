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Poster of Temporary Difficulties
5.3
Temporary Difficulties - Trailer
Kinoafisha Films Temporary Difficulties
5.3

Temporary Difficulties

, 2018
Vremennye trudnosti
Russia / Drama / 18+
Trailers
Poster of Temporary Difficulties
5.3
Temporary Difficulties - Trailer
Temporary Difficulties  Trailer

Cast

Rinal Mukhametov
Rinal Mukhametov
Sasha Korolev
Ivan Okhlobystin
Ivan Okhlobystin
Father
Ilya Ryazanov
Ilya Ryazanov
Viktoriya Solovyova
Viktoriya Solovyova
Yan Tsapnik
Yan Tsapnik
Irina Pegova
Irina Pegova
Oksana Arbuzova
Oksana Kovaleva
Irina Bezryadnova
Irina Bezryadnova
Zarina Yeva
Aygerim
Director Mikhail Raskhodnikov
Writer Ivan Kapitonov, Nikolay Kovbas, Georgiy Malkov, Mikhail Raskhodnikov
Composer Dmitry Selipanov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2018
World premiere 4 June 2018
Release date
11 October 2018 Russia Централ Партнершип 12+
13 September 2018 Armenia
13 September 2018 Azerbaijan
13 September 2018 Belarus
13 September 2018 Estonia
13 September 2018 Georgia
13 September 2018 Kazakhstan
13 September 2018 Kyrgyzstan
13 September 2018 Latvia
13 September 2018 Lithuania
13 September 2018 Moldova
13 September 2018 Tajikistan
13 September 2018 Turkmenistan
13 September 2018 USA
13 September 2018 Ukraine
13 September 2018 Uzbekistan
Worldwide Gross $1,312,189
Production Enjoy Movies
Also known as
Vremennye trudnosti, Temporary Difficulties, Ajutised raskused, Chwilowe trudnosci, Laikini sunkumai, Pārejošas grūtības, Временные трудности

Film rating

5.3
Rate 75 votes
3.4 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3662 In the Drama genre  1312 In films of Russia  642 In films of 2018  146
Updated 25 February 2026

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Temporary Difficulties - Trailer
Temporary Difficulties Trailer
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