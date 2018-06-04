Cast
Oksana Arbuzova
Oksana Kovaleva
Cast and Crew
Composer
Dmitry Selipanov
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 26 minutes
Production year
2018
World premiere
4 June 2018
Release date
|11 October 2018
|Russia
| Централ Партнершип
|12+
|13 September 2018
|Armenia
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|13 September 2018
|Azerbaijan
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|13 September 2018
|Belarus
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|13 September 2018
|Estonia
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|13 September 2018
|Georgia
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|13 September 2018
|Kazakhstan
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|13 September 2018
|Kyrgyzstan
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|13 September 2018
|Latvia
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|13 September 2018
|Lithuania
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|13 September 2018
|Moldova
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|13 September 2018
|Tajikistan
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|13 September 2018
|Turkmenistan
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|13 September 2018
|USA
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|13 September 2018
|Ukraine
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|13 September 2018
|Uzbekistan
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Worldwide Gross
$1,312,189
Production
Enjoy Movies
Also known as
Vremennye trudnosti, Temporary Difficulties, Ajutised raskused, Chwilowe trudnosci, Laikini sunkumai, Pārejošas grūtības, Временные трудности